Hoe stap je buiten bij de kapper met een coupe die je écht wou? BV-kapper Jochen Vanhoudt verklapt zijn tips

Daar zit je dan. Het kapsel dat er op foto veelbelovend uitzag, blijkt in de spiegel het tegenovergestelde. Terwijl de kapper trots een tweede spiegel ophoudt zodat je de coupe aan alle kanten kan bewonderen, slik je de teleurstelling weg, en tover je een geforceerd lachje tevoorschijn. “Mooi.” Alleen jouw lichtjes trillende mondhoeken verraden dat je er anders over denkt. Eenmaal thuis weet je niet hoe snel je je hoofd onder de kraan moet steken. Komt nog veel te vaak voor, betreurt kapper Jochen Vanhoudt. “Zonde, want dat kan je voorkomen. De sleutel? Een goede communicatie.” Maar hoe doe je dat?

Communiceren kan je leren

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te weten wat je wil. Of op z’n minst: wat níét. Jochen: “Met ‘een beetje lichter’ kan je kapper niet veel. Hoeveel tinten lichter? Liever een warme of een assige tint? Hetzelfde geldt voor de snit: wees zo duidelijk mogelijk. Duid desnoods met je handen aan tot waar exact je haar mag vallen.” Soms helpt het om een foto mee te brengen, maar niet altijd. “Het kan handig zijn om een bepaalde stijl aan te geven, maar veel foto’s geven een vertekend beeld. Vaak is het kapsel perfect gestyled en in ideale omstandigheden belicht. Dat creëert een onrealistische verwachting, want de echte kleur of snit ziet er meestal anders uit. Dan is het aan ons om uit te leggen wat de verschillen zullen zijn.” Ook je eigen haargeschiedenis heeft een invloed op je kapsel. Vertel of je haar al gekleurd of ontkleurd werd, of je recent een permanent liet zetten, hoe je het zelf verzorgt, stylet en hoeveel tijd je daaraan besteedt, raadt Jochen aan. “Een goede kapper zal daar normaal zelf naar vragen, zo niet kan je het best zelf het initiatief nemen. Want dat speelt allemaal een rol in het eindresultaat. Ik zie vaak voorbeeldfoto’s die ik perfect kan nabootsen, maar waarvan ik weet dat de mensen het ’s ochtends nooit in vijf minuten voor elkaar krijgen. Of stel dat je van donker naar lichtblond wil: dat kán, maar als je in het verleden al platinablonde lokken had, ligt je haar na vijf minuten volledig kapot in de wastafel. Als kapper zien en voelen we veel, maar niet alles. Of we merken het pas als we bezig zijn, en dan is het te laat.”

Voel je trouwens niet gegeneerd om met ongewassen haren naar het salon te gaan, geeft Jochen nog mee. “Veel klanten vinden het vervelend om met vet haar aan te komen, maar daar zijn we net blij mee. Niet alleen is pas gewassen haar moeilijker om te kleuren, het geeft ons ook een foutief beeld. Wie weet heb je net een weerborstel weggetrokken die tevoorschijn springt zodra we de schaar erin zetten – en dan krijg je die nooit meer weg – of misschien heb je van nature krullen terwijl je nu met een sluike haardos aankomt, wat dan weer een rol speelt in hoe je kapsel zal vallen. Daarom worden je haren altijd gewassen in het kapsalon: zo kunnen we de natuurlijke

val van het haar zien en respecteren.” Dus trek met een gerust hart nog voor de feestdagen naar de kapper en zet

vervolgens je feestmuts op! (En niet om een slecht kapsel te bedekken.)

Vrouw zkt. kapper

Een goede kapper is als de prins met de witte schaar: zodra je de ware gevonden hebt, laat je hem nooit meer gaan. Maar omdat er voorlopig nog geen Tinder voor kappers bestaat, hoe loop je hem in godsnaam tegen het lijf? Jochen Vanhoudt: “Als je een kapper zoekt, neem dan een kijkje op social media. Heeft het salon geen

Facebook of Instagram? Dat is een slecht teken. Een goede kapper is trots op zijn werk, en zal dus veel foto’s posten. Daar schuilt een zekere fierheid in. Bovendien kan je op basis van die foto’s inschatten of jullie qua stijl op dezelfde golflengte zitten.”

LOST IN COMMUNICATION: wat als het misloopt?

Silke: “Mijn kapsel was schots en scheef”

“Ik had een nieuwe kapper gevonden in Gent. Het kostte me een lieve duit, maar ik kreeg een mooie bob in de plaats. De tweede keer ging ik vol vertrouwen terug. Maar dit keer werd het door iemand anders geknipt. Toen ik thuiskwam zag ik dat de snit schots en scheef was. Ik ben direct teruggekeerd, maar nu moet ik het alsnog tot ná de feesten laten groeien om het weer mooi recht te laten knippen.”

Advies van Jochen: “Goed dat je teruggegaan bent. Ze moeten dat gratis voor jou oplossen. Helaas vergt die oplossing in dit geval wat geduld. Zorg dat je een afspraak boekt bij iemand die je kent en vertrouwt.”

Chiara: “In plaats van de puntjes knipte ze de helft eraf”

“Ik had altijd haar tot op mijn bips. Toen ik nog eens naar de kapper ging, was ik niet verwonderd dat er wat dode puntjes af mochten. Wat ik niet verwacht had, was dat ik buiten zou komen met haar tot op mijn schouders. Ik was in shock.”

Advies van Jochen: “Geef aan wat jij onder ‘puntjes’ verstaat. En ga naar een kapper die jouw wensen vooropplaatst. Zelf knip ik vaak minder dan wat zou moeten, omdat ik niemand ongelukkig wil maken.”

Quirine: “Hij knipte lelijke laagjes”

“Na jaren geduld was mijn haar eindelijk op een lengte dat ik er weer iets mee kon. Vol enthousiasme vroeg ik een korte carré. Gek genoeg begon de kapper laagjes te knippen, waar ik een hekel aan heb. Ik bleef achter met een superkort laagjeskapsel en kan opnieuw beginnen sparen.”

Advies van Jochen: “Zodra je twijfelt, moet je ingrijpen. Voor ons is het belangrijker dat jij tevreden buitengaat dan dat ons ego gestreeld wordt.”

Luna: “Mijn haar was volledig kapot”

“Ik wou een zachtbruine kleur met subtiel ombré-effect. Zelf ben ik kapster, dus ik weet dat de ontkleuring enkel op de puntjes moest voor ongeveer 25 minuten. Tot mijn verbazing zetten ze geen wekker. Na een halfuur riep ik de kapster. Tegen dat ik aan de wastafel zat, was het nog eens tien minuten later. Toen ik haar stilletjes een collega hoorde roepen, wist ik al hoe laat het was: mijn haar viel met plukken uit. Ze hebben het volledig kort moeten knippen.”

Advies van Jochen: “Wees niet bang om initiatief te nemen. Het gaat om jouw haar. Er is niets mis met beleefd te vragen of het nog geen tijd is om te wassen.”

Nele: “Ik kreeg kanariegele mèches”

“Na een mislukte DIY-kleuring schakelde ik de hulp in van een kapster. Ze ging mijn haren niet ontkleuren, maar zou er highlights in zetten om het op te lichten. Ik ging buiten met een even donkere coupe met dikke kanariegele mèches. Huilend ben ik Kruidvat binnengestapt, en heb er zelf een bruine kleur op gezet.”

Advies van Jochen: “Niet blij met de kleur? Zeg het meteen! Een tint kunnen we makkelijk aanpassen. Alleen als je balayage vlekkerig of geel is, kan je beter bij een andere kapper aankloppen.”

Liever zelf doen? Must-haves voor een DIY-feestkapsel

Makkelijke krullen

Nonchalante golven maken was nog nooit zo eenvoudig: met deze krultang creëer je in sneltempo grote waves die ook the day after nog steeds feestelijk ogen.

Gladmakende borstel

Liever sluik haar? Deze hitteborstel geeft je steile lokken zonder daarbij aan volume in te boeten. Alsof je net een brushing bij de kapper gehad hebt.

Kleur en verzorging in één

Met deze hybride tussen een verzorgend masker en een tijdelijke kleuring geef je je eigen haarkleur een boost, of je kan experimenteren met een partyproof tintje dat na enkele wasbeurten alweer uitwast.