Hoe praktisch zijn lange nagels à la Billie Eilish? Liesbeth De Corte

19 februari 2020

13u39 0 Style Het is geen grote verrassing dat Billie Eilish één van de grote winnaars was bij de Brit Awards. Ook geen surprise meer: de zangeres verscheen op de rode loper met ultralange nagels. Kunnen we spreken van een trend? En ook: hoe praktisch zijn die dingen?

Dinsdagavond werden de Brit Awards uitgereikt - de meest prestigieuze Britse muziekprijzen - en ook Billie Eilish tekende partij. Zoals we van de zangeres gewend zijn, ging ze niet voor de klassieke rodeloperjurk. Integendeel, ze was van top tot teen gekleed in Burberry. Om haar stoere outfit af te maken, koos de 18-jarige Amerikaanse voor een bijpassend hoedje en extreem lange nagels.

Die ultralange nagels lijken wel haar go-tolook te worden. Zowel op het podium als op de rode loper wordt ze niet meer zonder gespot. Al is Billie Eilish niet de enige: er zijn een heleboel andere sterren die het even leuk vinden om zo’n overdreven manicure te laten uitvoeren. Denk maar aan Jennifer Lopez, Lizzo, Selena Gomez, Rita Ora, Dua Lipa, Gigi Hadid en de volledige Kardashian-clan.

Bij de sterren is het dus het van het, maar ook op Instagram valt de trend op te merken. Typ maar eens de hashtag #nailart neer: je krijgt meteen meer dan 67 miljoen resultaten. En die zien er allemaal enorm lang, opvallend en kunstzinnig uit. Nog straffer: de nepnagels van realityster Kylie Jenner zijn zelfs zo populair dat ze een eigen Instagram-pagina hebben. Haar manicure - genaamd @kyliejennernails - heeft bijna 20.000 volgers.

En de gemiddelde Vlaming?

Het moet gezegd worden: de lange nagels zijn er duidelijk in geslaagd om hun fout imago van zich af te schudden. Vroeger werd het toch vooral gelinkt aan gemene schooldirectrices of Carmenneke uit FC De Kampioenen. Nu zien we het vooral bij stijlvolle trendsetters. En dat laat zich ook voelen bij jou en ik, de gewone vrouw op straat. “Steeds meer mensen kloppen bij ons aan voor lange nagels”, bevestigt nagelstyliste Elke Tuteleers, die de nagelstudio Polished uitbaat en trainingen geeft over alles wat met nagelverzorging te maken heeft.

Volgens Elke beschouwen ze hun nagels als een manier om zichzelf uit te drukken, net zoals ze dat ook doen met andere accessoires, sieraden of make-up. “Ze willen tonen dat ze creatief zijn”, legt de styliste uit. “Een andere beweegreden is dat ze het simpelweg mooi vinden. Zulke lange nagels laten hun handen immers veel slanker lijken."

Niet zo lastig als je denkt

Lange nagels zijn dus mooier en eleganter. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Maar je kan je wel afvragen of het handig is. Want met nagels die enkele centimeters lang zijn, lijken alledaagse handelingen als typen, je veters knopen, een broek dichtdoen, een blikje opmaken of de was doen ineens een stuk moeilijker. Al is daar niets van aan, stelt Elke. Want, zo legt ze uit, je leert je handen op een andere manier te gebruiken. “Je ontwikkelt trucjes zodat je nog alles kunt doen. Ik heb zelf ook lange nagels, en kan perfect mijn lenzen in- en uitdoen omdat ik werk met het platte deel van mijn vingertoppen in plaats van met de bovenkant.”

Al maakt de expert enige nuance. Zo raadt ze af om rap-rap van lengte te veranderen. “Ga niet ineens van heel korte naar heel lange nagels, want dan is het verschil te groot. Laat je nagels stap voor stap bijwerken. Op die manier kan je geleidelijk aan wennen aan de lengte.”

“Nog een misvatting is dat er meer vuil onder lange valse nagels kruipt dan onder je eigen nagels. Je moet gewoon voldoende je handen wassen en met een borsteltje onder je nagels gaan. Maar dat moet je in feite altijd doen, zelfs al heb je maar een nagel van één millimeter”, besluit Elke.