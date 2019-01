Hoe onze kledingkeuze ons gedrag beïnvloedt Valérie Wauters

26 januari 2019

09u08

Bron: Red 0 Style We weten allemaal dat onze kledij een invloed heeft op ons humeur. Trek je favoriete jurk aan, en je zal meteen merken dat je zelfvertrouwen een boost krijgt. Wie bij het thuiskomen een makkelijke joggingbroek aantrekt, en haar beha aan de kant gooit, voelt zich ongetwijfeld meteen heel wat meer ontspannen.

Maar, wist je dat de invloed van je kleding op je humeur ook veel verder gaat dan dat? Uit een studie blijkt bijvoorbeeld dat mensen die een Superman T-shirt dragen zich om één of andere reden ook fysiek sterker voelen. Een ander onderzoek toonde aan dat mensen een betere mentale behendigheid vertoonden als ze dachten dat ze een witte doktersjas droegen versus wanneer hun werd verteld dat het een schildersjas was. Volgens psychologe Carolyn Mair mag het dan ook geen wonder heten dat onze kledingkeuze meer invloed heeft op hoe we ons voelen dan we vaak denken.

1. Moet je dingen gedaan krijgen? Trek een zakelijke outfit aan

Uit een in 2013 gepubliceerde studie bleek dat werknemers zich bekwamer en gezaghebbend voelen bij het dragen van formele of zakelijke kledij. Minpuntje: ze voelden zich ook wel minder vriendelijk en creatief.

2. Casual friday is goed voor de creativiteit

Comfortabele kledij maakt je productiever als je een creatieve job hebt. Hierdoor kan je je immers makkelijker concentreren op je werk, en niet op je kledij die al dan niet goed zit.

3. Let erop dat je ondergoed goed zit

Niets irritanter dan een onderbroek die naar boven kruipt tussen je billen, of een beha die lelijk aftekent onder je T-shirt. Bovendien geeft het je zelfvertrouwen een echte deuk en gaat je productiviteit er de dieperik van in. Investeer dus in ondergoed dat makkelijk zit en je figuur op de juiste manier vormgeeft.

4. Rood maakt ons succesvol en sexy

“Sportteams die rode kledij dragen zouden makkelijker winnen”, aldus Carolyn Mair. “In de liefde zorgt de kleur rood ervoor dat we ons passioneel, aantrekkelijk en sexy voelen.”

5. Geel maakt ons gelukkig

“Gele kledij wordt geassocieerd met warmte, zonneschijn, zomer, positiviteit en geluk”, aldus Mair. “In de film ‘La La Land’ staat de gele jurk symbool voor geluk. Het is dus geen wonder dat we naar opvallende, kleurrijke kledij grijpen als we voelen dat ons humeur een oppepper nodig heeft.”

6. Een capsule wardrobe verhoogt onze productiviteit

Elke dag hetzelfde dragen verlicht de drager van kledij van de taak om te kiezen welke outfit hij of zij die dag zal aantrekken. Al lijkt het misschien niet zo: kiezen wat je zal dragen die dag is een cognitief veeleisende taak. Deze moeilijke beslissing elimineren zorgt ervoor dat er kostbare tijd vrijkomt die we kunnen spenderen aan zaken die belangrijker zijn. Een capsule wardrobe hanteren voor werkkledij is dus absoluut een goed idee.

7. Wat we dragen toont hoe we ons voelen

“Vrouwen dragen dubbel zo vaak jeans wanneer ze zich niet goed in hun vel voelen. Bovendien laten we 90% van onze garderobe onaangeroerd in tijden van stress”, aldus Mair.

Door onze outfits zorgvuldig uit te kiezen kunnen we er echter voor zorgen dat ons humeur erop vooruitgaat. “Wanneer je iets draagt dat een speciale of positieve betekenis voor je heeft, dan voel je je beter en zelfverzekerder. Wie zelfzeker is maakt bovendien een betere indruk op z’n omgeving. Onze kledij bepaalt dus niet alleen hoe we onszelf zien, maar ook hoe onze omgeving ons ziet.”