Hoe modeketen Weekday de strijd aangaat tegen geweld TVM

01 november 2018

18u34 0 Style Geweld is helaas van alle tijden en komt in verschillende vormen: van huiselijk en politiek geweld tot cyberpesten. Het volledig uit de wereld helpen is bijna onmogelijk, maar de Zweedse modeketen Weekday doet alvast wel een poging tot door een samenwerking aan te gaan met Non-Violence Project (NVP).

NVP is een non-profitorganisatie die jongeren wil engageren en motiveren om allerlei soorten conflict niet met geweld, maar op een vreedzame manier op te lossen. Hun initiatieven gaan redelijk breed: van anti-pestacties tot meer bewustzijn over wapengeweld. Voor deze samenwerking heeft Weekday een Peace Force opgesteld: 9 jongeren die zelf te maken kregen met een of andere vorm van geweld en zich hier tegen verzetten. Zij volgden een training bij de vrijwilligers van NVP en delen hun hun verhaal om anderen te helpen.

Ook promoten ze de kledingcollectie die Weekday ter ondersteuning van de actie gelanceerd heeft. Die bevat onder meer een sjaal met ‘Peace Force’ op, een T-shirt die leest ‘Don’t kill your dreams’ en een jasje met een pistool op waarvan de loop in een knoop gelegd is, verwijzend naar Non-Violence: een bronzen beeldhouwwerk van de Zweedse kunstenaar Carl Fredrik Reuterswärd.

Bekijk hieronder de pakkende campagnevideo waarin de 9 jongeren getuigen over het geweld waar zij in hun leven al mee te maken kregen. De collectie is online te koop.