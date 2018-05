Hoe Meghan Markle een statement maakte in een duurzame jurk op het avondfeest Timon Van Mechelen

20 mei 2018

11u14 4 Style De ondertussen gehuwde vrouw en nu officieel hertogin van Sussex, gaf gisteren haar ja-woord in een klassieke jurk van Clare Waight Keller voor modehuis Givenchy. Later die dag trok Meghan een wit kleed aan met blote armen van de Britse Stella McCartney. Minstens even klassiek qua design, maar toch maakte ze er een statement mee.

Stella McCartney, ontwerpster en dochter van ex-Beatle Paul McCartney, is namelijk een van de grootste voortrekkers van diervriendelijke mode. Ze heeft nooit bont, veren én leder gebruikt in haar collecties, en voert al jaren strijd tegen het gebruik ervan door andere (mode)merken. Ze werd door dierenrechtenorganisatie PETA verschillende keren uitgeroepen tot persoon van het jaar. “Stella McCartney bewijst dat je er dodelijk goed uit kan zien, zonder te doden”, aldus PETA.

Maar daarnaast gooide McCartney de laatste jaren ook verschillende keren hoge ogen voor haar inspanningen op vlak van duurzame mode. De mode-industrie is de op één na meest vervuilende industrie ter wereld, maar de Britse doet er eigenhandig alle moeite voor om een positieve milieu-impact te creëren. Zo gebruikt ze in haar collecties bijvoorbeeld gerecycleerd oceaanplastic in plaats van polyester en maakte ze al een zijdestof van gist.

Een positieve mindset waar Meghan Markle, die zelf groot dierenliefhebber en voorvechter van mensenrechten is, zich in het verleden al openlijk achter schaarde. Dat ze op haar grote dag een jurk van de ontwerpster droeg, is een extra mooie erkenning. McCartney feliciteerde het kersvers getrouwde koppel ook op Instagram.