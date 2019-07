Hoe kun je op voorhand weten of je zal zweten in je kleren of niet? Timon Van Mechelen

25 juli 2019

13u55 0 Style Het is zweten en puffen geblazen deze week, maar dat weet u ondertussen wel al. Omdat sommige mensen helaas moeten werken en niet de hele dag ergens in een zwembroek of bikini kunnen neerliggen, vroegen we aan Wendy Luyckx, woordvoerder van Creamoda, de Belgische Modefederatie, in welke stoffen je het meest en net het minst zweet.

“Met deze temperaturen zul je in alle stoffen zweten, daar moeten we niet flauw over doen. Veel mensen dragen katoen bij warm weer omdat die stof ademt, maar het nadeel daarbij is dan weer dat het traag droogt en dus langer nat blijft. Eigenlijk draag je best lichtere materialen zoals linnen, zijde en viscose. Deze voelen fris aan en ademen tegelijkertijd. Bovendien kan ik al meegeven dat linnen naar de zomer van 2020 dé stof bij uitstek is in de lente- en zomercollecties.”

“Daarnaast is ook stof gemaakt van bamboe ideaal, omdat die niet aan je huid blijft kleven en voor enkele graden verkoeling zorgt daardoor. Al moet je al heel wat meer moeite doen om stukken te vinden die van bamboe gemaakt zijn. Voorlopig blijft dat toch beperkt tot de marge van duurzame merken. Het enige nadeel bij deze natuurlijke stoffen is wel dat ze snel kreuken. Als je zweet zal het zelfs nog meer plooien, dus daar moet je wel rekening mee houden.”

Niet alle synthetische stoffen zijn slecht

“De meeste synthetische stoffen, waarbij polyester het bekendste voorbeeld is, zijn minder ideaal want ze nemen geen vocht op. Zo blijft zweet op je huid liggen, waardoor je lichaam nat en vochtig blijft aanvoelen. Doordat de stoffen niet ademen, ga je ook veel sneller stinken - daar hoef je niet eens een felle zweter voor te zijn - en blijft die geur ook hangen in het kledingstuk. Wel is polyester dan weer kreukvrij.”

“Toch zijn niet alle synthetische stoffen slecht bij warme temperaturen. Sportkleding is bijvoorbeeld ook vaak gemaakt van synthetische materialen, maar hiervoor worden de garen anders gesponnen zodat het wél zweet doorlaat.”

Kleding als bescherming

Daarnaast wil Wendy ook nog meegeven dat kleding ook (deels) als zonnebescherming geldt. Al hangt veel af van de stof zelf, de dichtheid van de garen, de kleur en de vochtigheid. Zo is de UPF (ultraviolet protection factor van kledingstoffen) van katoen, viscose en linnen lager dan de UPF van nylon, wol en zijde. Donkere kleuren absorberen UV dan weer beter en bieden dus meer bescherming. Wanneer de stof nat is, vermindert de bescherming drastisch: nat katoen verliest bijvoorbeeld 50% van haar UPF-waarde. Door kleding op voorhand te wassen, verhoog je de bescherming dan weer omdat de garen zo dichter tegen elkaar zitten.

De meeste zomerkleren hebben een UPF-waarde van 15, wat wil zeggen dat je in principe pas na 150 minuten verbrandt.