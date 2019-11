Hoe je ook zonder praktische ski-jas en lompe moonboots de aankomende vrieskou trotseert Timon Van Mechelen

10 november 2019

15u25 0 Style Het wordt stilaan kouder in ons land. ‘s Nachts schommelen de temperaturen rond het vriespunt en dan komt al snel de gedachte op aan de outdoor-winkel waar je hele warme en winterbestendige kledij vindt voor ijzige buitenactiviteiten. Alleen wil je er misschien ook nog wel een béétje leuk bijlopen. Wij helpen je op weg.

Investeer in een goede jas

Mooi zo’n lange mantel met hip ruitpatroon of in klassiek camel of zwart, alleen houden ze je amper warm. Daarom kies je beter voor een exemplaar met dons. Dankzij zijn structuur isoleert het materiaal opvallend goed. Eenden trotseren er bijvoorbeeld ook ijskoude wateren mee zonder te onderkoelen. Ben je bang om eruit te zien als een Michelinmannetje? Aangezien donsjassen al een tijdje erg hip zijn, vind je bij de meeste winkelketens ook jassen met – letterlijk in dit geval – een vederlichte vulling.

Verder zijn ook parkajassen met kap een goed alternatief, zeker de exemplaren met een voering van schapenvacht. Net als jassen van leer of suède. Al kies je ook hierbij het best voor een model met een goede voering, anders zal je alsnog kou lijden. Nog belangrijker is om altijd voor een échte dons- of lederen jas te kiezen. Jassen met synthetische vulling of die gemaakt zijn van nepleder zijn net helemaal niet warm. Dat van investeren in een goede jas mag je dus letterlijk nemen. Een degelijke winterjas is doorgaans niet supergoedkoop, gelukkig zijn het binnen 2 maanden alweer solden.

1/ Gevoerde parka van Scotch & Soda, € 269,95, online en in de winkels te koop.

2/ Lange donsjas van Tommy Jeans, € 299,00, online en in de winkels te koop.

3/ Gewatteerde leren jas van Mango, € 239,99, online en in de winkels te koop.

Draag thermisch ondergoed

Je al eens afgevraagd hoe al die fashionista’s er stijlvol blijven bijlopen, terwijl jij met meerdere laagjes eerder op een sneeuwman lijkt en het dan nog koud hebt? Thermisch ondergoed is het antwoord! Kun je onder alles dragen, zelfs onder een lange zomerjurk bijvoorbeeld, en je zal het nog niet koud hebben. Ons favoriete thermisch ondergoed komt al jaar en dag van bij Uniqlo. Hun selectie ziet er niet lelijk uit en is vooral bijzonder betaalbaar.

1/ Top van Damart, € 39,99, online en in de winkels te koop.

3/ Legging van Icebreaker, € 89,95, via A.S. Adventure.

3/ Trui met rolkraag van Uniqlo, € 14,90, online en in de winkels te koop.

Koop schoenen met een dikke zool en vachtje binnenin

Niets vervelender dan koude voeten – en handen trouwens – in de winter. Dat euvel los je gelukkig makkelijk op door wederom te investeren in een goed paar schoenen. Met een dikke zool zodat je voeten niet te dicht op de grond komen en je grip hebt tijdens het wandelen, gemaakt van echt leder en het liefst ook met een schapenvachtje binnenin. Wie daar geen geld voor heeft of niet houdt van hoe UGG’s en konsoorten eruitzien, kan ook een inlegzooltje van schapenvacht kopen. Goed om te weten trouwens: wandelschoenen zijn helemaal in tegenwoordig, dat schreven we hier al.

1/ Wandellaarzen met vachtje van Samsøe Samsøe, € 229, online en in de winkels te koop.

2/ Venturi sneaker van Veja, € 140, o.a. online te koop.

3/ Laarzen van Dr. Martens, 169, via Sarenza.

Draag wol en kasjmier

Wol en kasjmier hebben open en geschubde vezels, waardoor ze lichaamswarmte veel beter vasthouden dan bijvoorbeeld synthetische materialen. Daarnaast hebben ze een groot absorberend vermogen, wat dan weer afkoeling tegengaat. En het laat lucht door, je zal er dus nog eens minder in zweten ook. Tot daar het verkooppraatje voor deze natuurlijke materialen, maar het is nu eenmaal een feit dat ze de beste opties zijn in de winter. Let er wel op dat je geen trui koopt die gemaakt is van een mix van wol en polyester bijvoorbeeld. Ketens zullen er alsnog ‘wollen trui’ boven plakken, terwijl er soms amper 20% wol in zit. Wie een grondige hekel heeft aan prikkelende stoffen, kiest het best voor merinoswol. De meest zachte variant. En kasjmier natuurlijk!

1/ Wollen trui van Arket, € 99, online en in de winkels te koop.

2/ Coltrui van wol- en kasjmiermix van Falke, € 450, online en in de winkel te koop.

3/ Trui van wol en kasjmier van Âme Antwerp, € 360, o.a. online te koop.