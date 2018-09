Hoe Instagram de modellenindustrie veranderd heeft Liesbeth De Corte

25 september 2018

10u06

Sociale media hebben ons leven veranderd. Dat klinkt dramatisch, maar klopt wel. Kijk op restaurant of op de trein maar eens rond je heen: hoeveel mensen zitten voorovergebogen met hun neus boven hun smartphoneschermpje? Ook de modellenindustrie is sinds de komst van Instagram en co. niet meer dezelfde.

Ooit, in het ver verleden, klonk het ontdekken van een nieuw model als een soort sprookje. Denk maar aan Kate Moss, die gespot werd toen ze als 14-jarige een sigaret opstak op een luchthaven, of de 15-jarige Naomi Campbell die ontdekt werd tijdens een wandeling door Covent Garden in Londen. Zij waren gewoon op het juiste moment op de juiste plaats en kregen met een portie chance de vraag "Heb jij ooit modellenwerk overwogen?". De rest is natuurlijk geschiedenis.

Win-win

Met de komst van sociale media is dat hele fenomeen compleet veranderd. Instagram staat bomvol knappe vrouwen die het kunnen schoppen tot model. En in plaats van de straten af te schuimen, gebruiken talentenscouts nu hashtags om op zoek te gaan naar hun nieuwste it-girl. Modellen maken daar ook gretig gebruik van. Kijk maar naar de Nederlandse Alyssa Traoré. Zij deelde verschillende foto's van zichzelf op haar account, in de hoop de aandacht te trekken van een agency. Met succes. Ondertussen heeft ze zelfs al model gestaan voor Tommy Hilfiger, Michael Kors, Prada en Valentino.

Maar andersom werkt het dus evengoed. IMG Models is het perfecte voorbeeld, zegt Harpers Bazaar. Het agency lanceerde de We Love Your Genes hashtag (#WLYG) om influencers aan te moedigen om foto's van zichzelf te posten mét de hashtag. Op die manier zijn ze in contact gekomen met talenten wereldwijd.

"De hashtag heeft deuren geopend voor meisjes die niet in grote steden wonen of het zich niet kunnen veroorloven om ver te reizen voor castings", vertelt Jeni Rose, senior vice president bij IMG Models, aan Harpers Bazaar. "Zo is er een meisje die in een gevaarlijke buurt woont in Venezuela en niet kan reizen. Een van onze collega's, die ook uit Venezuela komt, is naar haar gereisd om haar te ontmoeten. Zonder sociale media was dit nooit gebeurd."

Volgers

Maar zeggen dat Instagram een soort online portfolio is, is een beetje te simplistisch. Je foto's en snoet mogen nog zo mooi zijn, ook je likes en volgers zijn van belang. De algemene regel: hoe meer je er hebt, hoe meer kans je hebt om geboekt te worden. Twee jaar geleden schreef Vogue al dat de aandacht verschoven is van de kwaliteit van het werk naar het aantal likes, clicks en online buzz. Zelfs tijdens castings is het dagelijkse kost geworden om te polsen naar je online cijfers en volgers. "Je mag dan nog barsten van het talent, als je niet op Instagram zit of blogt, loop je het risico om onzichtbaar te worden - of nog erger, om kansen mis te lopen."

Zelfvertrouwen

Dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is, blijkt ook uit een studie die vorig jaar werd uitgevoerd door de Britse Royal Society for Public Health. Het onderzoek toonde aan dat Instagram het slechtste sociale medium is voor je mentale welzijn. Je slaapkwaliteit vaart er niet bij, je krijgt last van FOMO - fear of missing out - en het kan je een slecht zelfbeeld bezorgen. En laten we vooral niet vergeten dat modellen ook maar gewoon mensen zijn.

"Het eerste dat modellen 's ochtends doen, is hun smartphone checken en op hun feed allerlei andere modellen zien", reageert Traoré. "Het is gewoon moeilijk om de hele industrie te zien als een job en niet je hele leven. Tijdens een casting kan je heel onzeker worden als jij jezelf vergelijkt met andere meisjes, maar door Instagram ben je daar eigenlijk non-stop mee bezig", zegt ze nog.

Op voorhand had het model er nooit bij stilgestaan dat sociale media een grote rol zouden spelen in haar carrière. Iets waar ze zich duidelijk in vergist had, geeft ze nu toe. "Een Instagramaccount vraagt veel werk en eigenlijk moet je 24 uur per dag en 7 dagen per week online zijn. Dat geeft me vaak het gevoel dat ik mijn tijd verspil met scrollen."