Hoe Hubert de Givenchy van Audrey Hepburn een mode-icoon maakte Timon Van Mechelen

14 maart 2018

12u09

Bron: Vogue/NRC/De Volkskrant 0 Style Afgelopen zaterdag stierf Hubert de Givenchy op 91-jarige leeftijd. De Fransman was een legende in de geschiedenis van de haute couture en een van de grootste modeontwerpers uit de 20ste eeuw. Bij het grote publiek verwierf hij vooral bekendheid met het kleden van Audrey Hepburn, hij gaf haar persoonlijkheid, zo zei ze.

De Givenchy was amper 25 jaar oud toen hij zijn eigen gelijknamige modehuis uit de grond stampte. “Een kinderdroom die uitkwam. Ik heb een van de mooiste beroepen in de mode: anderen blij maken met een idee”, zei de couturier vorig jaar nog. Onder die ‘anderen’ vooral veel prominente vrouwen. Denk Jackie Kennedy, Grace van Monaco, Cate Blanchett, Julia Roberts en zijn meest beroemde klant: Audrey Hepburn.

“Alleen wanneer ik zijn creaties draag, ben ik mezelf,” zei de actrice ooit. De twee leerden elkaar kennen in 1953, een jaar nadat hij zijn eerste modeshow had gegeven en vlak nadat zij de hoofdrol in Roman Holiday had gespeeld. Zij was naar eigen zeggen meteen grote fan van de séparables uit zijn eerste collectie. Het waren losse kledingstukken, rokken en blouses, waarmee de klant zelf een outfit kon samenstellen. Maar dan wel in een couture uitvoering. Een principe dat alle modehuizen nu toepassen, maar toen ingenieus was en mijlenver afstond van de meer geklede couture uit die tijd.

Breakfast at Tiffany's

Maar de liefde was absoluut wederzijds. Hoewel hij toegaf dat hij nog nooit een film van haar had gezien, paste Hepburn met haar verfijnde en meisjesachtige voorkomen helemaal in zijn modebeeld. Ze was dan ook een tegenpool van de toen eveneens razend populaire Marilyn Monroe die net bekend stond om haar wulpse en sexy figuur.

Hun samenwerking op modevlak begon toen Hepburn de hoofdrol speelde in de film Sabrina en zij zelf voorstelde om een couturier voor de kostuums te zoeken. Omdat de film over een vrouw gaat die uit Parijs terug naar Amerika keert, vond ze dat een Europese couturier haar geloofwaardiger zou maken. Zo kwam ze uit bij de Givenchy. Maar een van de meest bekende ontwerpen is natuurlijk de zwarte jurk van Givenchy die ze droeg in de openingsscène van Breakfast at Tiffany’s.

Tentoonstelling en boek

Ook privé droeg de actrice trouwens ontwerpen van Givenchy. Zo trouwde ze bijvoorbeeld twee keer in een jurk van het modehuis. De twee bleven bevriend tot haar dood in 1993. Ze deelden veel interesses, mode, maar ook tuinieren, kunst en honden.

In 2016 vond in het Gemeentemuseum in Den Haag een tentoonstelling plaats over de band tussen de Givenchy en Hepburn genaamd ‘Hubert de Givenchy - To Audrey with Love’. Er waren onder andere jurken te zien die zij heeft gedragen, maar ook ontwerpschetsen, tekeningen, schetsen en films. Kort daarvoor had hij een boek uitgebracht dat hij opdroeg aan haar.