Hoe het kleine krokodilletje weer hip werd: Lacoste scoort tegenwoordig met meer dan polo’s

Style Het iconische krokodilletje van Lacoste breidt z'n territorium uit. Het Franse modemerk werd in 1933 opgericht, maar is vandaag hipper dan ooit. En niet meer alleen door de oubollige tennispolo.

"Lacoste is geen luxemerk en zal nooit een luxemerk zijn. Ik wil dat het toegankelijk blijft in termen van sfeer en prijs." Thierry Guibert klonk woensdag vastberaden in 'Le Figaro'. De 49-jarige Fransman is zowel CEO van Lacoste als van de moedergroep MF Brands. Die heette tot voor kort Maus Frères International en heeft onder meer Gant, Aigle, Tecnifibre en sinds vorig jaar The Kooples in portefeuille.

Aan Thierry Guibert gaf de Zwitserse familie Maus de opdracht om haar consortium verder uit te bouwen tot een belangrijke internationale speler in de 'premium'- en 'sports lifestyle'-sector. "We zijn op zoek naar merken die in staat zijn om grenzen te overschrijden", aldus Guibert. En de krokodil moet hem daarbij helpen. Lacoste is immers goed voor 60% van de ongeveer 5 miljard euro aan jaarlijkse inkomsten bij MF Brands.

Met 42% gegroeid

Toch zag het er aan het begin van deze eeuw anders uit. De iconische polo's van de Franse tennisspeler René Lacoste - die het merk in 1933 oprichtte - sloegen niet meer aan bij de hedendaagse consument. Daar werd hard aan gewerkt onder de nieuwe eigenaar, en met succes. Lacoste is sinds 2016 - het jaar na de overname - met 42% gegroeid.

"Lacoste heeft een jongere klantenkring teruggewonnen, nadat die een tijdje van hun radar waren gevallen", zegt Guibert aan 'The Financial Times'. Om dat te bereiken werden samenwerkingen gesloten met het Amerikaanse skateboardmerk Supreme en rapper Tyler, The Creator. Op de modeweek van Parijs werd daarnaast duidelijk dat Lacoste, met een ruim assortiment aan schoenen en accessoires, veel meer is dan de polo.

'Flagship stores'

"Sport is een dankbaar modethema", aldus Guibert. Niks nieuws: In 1926 schrijft de Amerikaanse 'Vogue' al over de kruisbestuiving tussen het veld en de catwalk. Kijk naar het succes van de sneakers, de trainingspakken van hiphoppers en de revival van honkbalpetten en -jacks. De échte avant-garde combineert sportkleding bovendien met high-end modemerken.

Lacoste belichaamt die heropstanding met de opening van twee 'flagship stores' op zogeheten toplocaties: een 500 vierkante meter grote shop in de Londense Regent Street en één - dubbel zo groot - op de Champs-Élysées in Parijs. Volgens de CEO moet Lacoste met dergelijke winkels het bewijs leveren dat je een eigen mode-DNA kunt hebben zonder in de wereld van de luxe te zitten.