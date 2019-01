Hoe handig is zo'n Koreaanse skincareroutine echt? Sophie Vereycken

26 januari 2019

15u06 0 Style Koreaanse cosmetica, K-beauty voor de vrienden, is populairder dan ooit. Maar is het écht het best bewaarde geheim van beautyland, zoals beweerd wordt? Of vooral k-letskoek? Beautyredactrice Sophie deed de test.

De Koreaanse skincareroutine bestaat uit maar liefst 10 verschillende stappen:

1. Reinigen met olie

2. Reinigen met gel (en eventueel micellair water)

3. Toner

4. Essence

5. Ampule

6. Serum

7. Sheet masker

8. Oogcrème

9. Dag- of nachtcrème

10. SPF of sleeping mask

Hoe handig is het?

Daar kan ik kort over zijn. Niét. Mijn avondroutine was al niet echt minimaal te noemen, en die is er nu nog een stuk langer op geworden. En een halfuur vroeger opstaan is ook niet bepaald iets waar ik iedere ochtend op lig te wachten. Bovendien is de badkamer keer op keer een slagveld van geopende flacons, potjes en crèmes. En nóg een keer een halfuur extra tijd aan opruimen incalculeren, daar heb ik niet bepaald zin in.

Doet het iets voor de huid? Volmondig: ja. Mijn huid voelt heerlijk gehydrateerd aan en heeft in tegenstelling tot de voorbije jaren totaal geen last van winterkwaaltjes. Kortom: goed voor je huid, niét voor je ochtendhumeur. Aan jou de keuze.

De producten die ik heb gebruikt:

Rainpharma Advanced PreCleanser, € 31,95 bij Rainpharma

Environ Clarity+ Sebuwash, € 34 bij Parfuma

Bioderma Sensibio H20, € 17,25 bij bol.com

Aesop In Two Minds Facial Toner, € 45 bij Aesop

Estée Lauder Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion, € 100 bij De Bijenkorf

Babor Grand Cru Ampoule Concentrates, € 49,90 bij Babor

Elizabeth Arden Superstart Skin Renewal Booster, € 62,50 bij Planet Parfum

Foreo UFO + Call it a Night Sheet Masker, € 279 bij Foreo

Origins Three Part Harmony Day/Night Eyecream, € 76,90 bij ICI PARIS XL

Clinique ID Dramatically Different Jelly + Active cartridge, € 49 bij Clinique

Eve Lom Moisture Mask, € 85 bij Skins Cosmetics voor hydratatie of Le Pure Instant Liberation Thermo-active Purification Masque voor extra reiniging, € 87 bij Blooms and Blossoms

Chanel UV Essentiel spf, € 47,90 bij Planet Parfum