Hoe groter, hoe beter: pofmouwen zijn weer in Liesbeth De Corte

27 april 2020

16u08 0 Style Lange tijd werden pofmouwen beschouwd als een van de grootste missers uit de jaren 80. Maar je weet wat ze zeggen: alles komt terug. En ja, ook deze trend.

Bombastische mouwen doen je misschien denken aan eighties - of zelfs aan het Victoriaanse tijdperk - maar tegenwoordig zijn ze opnieuw een grote hit. Tijdens de modeshows voor de lente-zomercollecties 2020 kon je ze al veelvuldig spotten, onder meer bij Louis Vuitton, Kate Spade, Marc Jacobs en Khaite.

Wees gerust, het is geen trend die blijft plakken op de catwalk. Kijk maar naar het Deense kledingmerk Ganni. Dat werd op korte tijd superpopulair, onder meer dankzij z’n originele ballonmouwen. Of naar de vele sterren, die zorgden voor puff sleeve romance op de rode loper. Tijdens de Golden Globes gaf Beyoncé het goede voorbeeld, met een jurk van Schiaparelli. Actrice Olivia Colman deed hetzelfde tijdens de Golden Globes, actrice Sandra Oh tijdens de Oscars. Straks ook in jouw kleerkast?

(Lees verder onder de foto.)

“De pofmouwen zijn een blijvertje", meent ook Erica Russo, vicepresident van het bekende luxewarenhuisketen Bloomingdales. “Je ziet het bij jurken voor een avondje uit, maar ook bij witte T-shirts. Niet zo vreemd, want het flatteert werkelijk iedereen, ongeacht de lichaamsbouw. Het geeft je outfit een beetje extra drama en trekt de aandacht naar de schouders. Zo creëer je de illusie van een slankere taille.”

Overtuigd? Wij zochten alvast enkele leuke voorbeelden.

1/ Doorzichtige blouse van Monki, 32 euro, online te koop.

2/ Blouse van Munthe, 169 euro, o.a. te koop via Content Antwerp.

3/ Maxijurk van Zara, 49,95 euro, online te koop.

4/ Bloemtjesjurk van C&A, 29,90 euro, online te koop.

5/ Wit hemd van Ganni, 115 euro, online te koop.

6/ Blouse van Essentiel, 145 euro, online te koop.