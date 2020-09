Hoe groter, hoe beter: oversized kragen zijn enorm hip dit najaar Liesbeth De Corte

02 september 2020

09u42 1 Style Blouses met grote kragen zijn the next big thing . Letterlijk en figuurlijk. Dit romantische statement piece zie je werkelijk overal: in de winkelrekken, op straat en op Instagram.

Laat je topjes met diepe decolleté maar in de kast liggen. Dit najaar is het in de mode om blouses met enorme kragen te dragen. “Het was deze lente en zomer al een voorzichtige trend, maar deze herfst mogen de kragen nóg groter zijn”, bevestigt onze modejournalist David Devriendt. “Alles met een vleugje nostalgie doet het tegenwoordig goed. Denk maar aan bohochique prairie-looks zoals in de populaire film ‘Little Women’. De trend van giga kragen past daar perfect bij.”

“Een lange tijd zag je vooral stament shirts met ballonmouwen. Die werden vooral gedragen door influencers en hippe vogels. Maar de gewone man en vrouw op straat? Ze waren er niet zo dol op”, gaat David verder. “De oversized kraag zal het daarentegen wel goed doen bij het grote publiek. Die is toegankelijker. Je hebt hem namelijk in alle vormen en kleuren: rond of puntig, met motieven of knalwit, met broderie of kant. Bovendien valt hij meteen op tijdens een videomeeting. Het is een klein detail, maar je ziet er plots opgekleed uit. Een toffe kraag kan zelfs een conversation starter zijn.”

Hoe draag je de trend?

David: “Een kraag is liefelijk en straalt romantiek uit. Door hem te combineren met harde materialen - bijvoorbeeld een lederen broek of jeansrok - creëer je een leuk tegengewicht. Maar ook een strakke, geklede mannelijke blazer zorgt voor een leuk contrast, want een blouse met kraag is ultravrouwelijk. Of omarm de nerdy vibes en draag er een cardigan, trui of debardeur over. Dat is eveneens een schot in de roos.”

Dit zijn onze favorieten:

1/ Only, 26,99 euro, online en in winkels te koop.

2/ Monki, 25 euro, online en in winkels te koop.

3/ Ganni, 115 euro, online te koop.

4/ Zara, 39,95 euro, online en in winkels te koop.

5/ Arket, 69 euro, online en in winkels te koop.

6/ Résumé, 124,95 euro, via Zalando te koop.