Hoe (foute) kersttruien erg schadelijk kunnen zijn voor het milieu

10 december 2019

13u07

Bron: The Guardian 0 Style De feestdagen staan voor de deur en dat wil onvermijdelijk ook zeggen dat de ironische-kersttruientraditie er weer aan komt. Hij heeft zelfs een eigen dag in de aanloop naar kerst, foutekersttruiendag, waarop het de bedoeling is dat de hele kantoorafdeling een ludiek exemplaar draagt. Volgens een Britse studie zijn de breisels voor het milieu echter geen lachertje.

Voor het onderzoek van de ecologische organisatie Hubbub werden 108 truien van 11 verschillende retailers - gaande van Primark tot Topshop - onderzocht. Zo ontdekten ze dat in 95% van de truien plastiek wordt gebruikt en dan met name acryl. Het deed de organisatie concluderen dat de kerstrui een van de meest vervuilende items in onze garderobe is.

Een studie van de Plymouth Universiteit ontdekte onlangs nog dat er bij het wassen van een kledingstuk dat gemaakt is van acryl zo’n 730,000 microvezels loskomen. Die komen via het riool uiteindelijk terecht in de zee en zorgen voor ernstige vervuiling van het zeewater, ook wel de plastic soep genoemd. De vezels die loskomen bij het wassen van een natuurlijke stof zoals katoen zijn biologisch afbreekbaar, de synthetische kledingvezels niet. Aangezien het zeewater een belangrijke voedingsbron en zuurstofleverancier is voor veel mensen en dieren, heeft de vervuiling zeer grote gevolgen.

Fast fashion

Nog problematisch naast het materiaal waarvan de meeste kersttruien gemaakt zijn, is dat 2 op de 5 kersttruien maar een paar keer worden gedragen tijdens de feestperiode en dat 1 op de 3 volwassenen elk jaar een nieuw exemplaar koopt. Volgens Hubbub is de kersttrui dan ook een van de meest problematische voorbeelden van ‘fast fashion’ en daarvan weten we ondertussen dat het een groot probleem vormt voor het milieu. De hele mode-industrie is dan ook niet voor niets de tweede meest vervuilende industrie ter wereld.

Sarah Divall, de project coördinator bij Hubbub: “We willen niet dat mensen stoppen met zich grappig te kleden of dat ze geen leuke tijd meer hebben met Kerstmis, maar er zijn zoveel opties om dit te doen zonder nieuwe kleren te kopen. ‘Fast fashion’ vormt een enorme bedreiging voor onze wereld en kersttruien zijn problematisch omdat ze zoveel plastic bevatten. We raden mensen dan ook aan om te ruilen, tweedehands te kopen of hun trui een paar jaar op rij te dragen.”