Hoe feller, hoe beter: dit zijn de leukste oranje tassen Liesbeth De Corte

13 maart 2020

15u55 0 Style We schreven het een tijd geleden al: oranje is dé modekleur van het seizoen. Ben jij nog op zoek naar bijpassende accessoires? Wij zetten de mooiste oranje tassen van het moment voor jou op een rijtje.

Moet jij bij oranje steevast denken aan onze noorderburen, appelsienen of het voormalige logo van Blokker? De kans is groot dat er binnenkort verandering in komt, want oranje is tegenwoordig enorm trendy in het modewereldje. Alle tinten doen het goed, maar tangerine steekt er met kop en schouders bovenuit. Tangerine kan je nog het best omschrijven als de kleur van een mandarijn en doet denken aan het schreeuwerige behangpapier uit de jaren 70. Maar eigenlijk is het veel veelzijdiger én draagbaarder dan je denkt.

Onze moderedacteur David Devriendt heeft de trendkleur ook al opgemerkt. “Tangerine is een heel opvallende, maar zachte kleur. Je kan het bijvoorbeeld niet vergelijken met knallend pompoenoranje. Daarom is het een kleur die veel mensen flatteert”, legt hij uit.

Overtuigd? We zochten alvast enkele handtassen uit in oranje-tinten.

1/ Valentino by Mario Valentino, 109,99 euro, te koop via Zalando.

2/ Zara, 39,95 euro, online en in winkels te koop.

3/ Pia Sassi, 54,90 euro, online te koop.

4/ Kenzo, 135 euro, te koop via De Bijenkorf.

5/ Bottega Veneta, 2.100 euro, te koop via My Theresa.

6/ Acne, 650 euro, online en in winkels te koop.

7/ Hvisk, 79 euro, online te koop.

