Hoe Céline Dion uitgroeide van grijze muis tot stijlicoon

11 juli 2019

15u45 0 Style Tegenwoordig paradeert ze rond op de modeweken in de meest extravagante outfits, een paar jaar geleden kon je haar nog uittekenen in een jeans en T-shirt. De stijltransformatie van zangeres Céline Dion (51) is op zijn minst opvallend te noemen. Al is ze daar niet zelf verantwoordelijk voor.

Tijdens de haute-coutureweek in Parijs vorige week was Céline Dion zonder twijfel de meest gefotografeerde gast ter plaatse. Ze zat letterlijk bij elke show op de eerste rij, steevast gehuld in indrukwekkende creaties van de ontwerper van dienst. Zo droeg ze bijvoorbeeld voor het defilé van de Nederlandse designer Iris van Herpen een volledig doorzichtige jurk ontworpen met een 3D-printer.

Drie jaar geleden - januari 2016 - verloor Dion haar man en mentor René Angélil aan kanker. Twee dagen later stierf ook haar broer Daniel aan dezelfde ziekte. Eén maand later stond ze weer op de planken in Las Vegas. Alle shows waren uitverkocht. De dood van haar man gaf haar populariteit in de VS een boost. Haar hele tournee vormde een lang afscheid aan René. Ze realiseerde zich dat ze daarmee definitief een hoofdstuk afsloot en nu zichzelf moest heruitvinden.

Good old Disney

Good old Walt Disney bracht de oplossing. Céline heeft twee zonen van René, allebei gek van Zendaya, ster van onder meer de Disney-sitcoms ‘Shake It Up’ en ‘K.C. Undercover’. Dion zag Zendaya op tv en dan op de covers van de boekskes. Ze hield van haar stijl en dus googelde ze de naam van haar styliste. Zo kwam ze uit bij Law Roach. Het klikte meteen en ze huurde hem prompt in.

Een eerste experiment was haar verschijning in een neongele jurk van Balenciaga voor de modeshow van Giambattista Valli. Streetstylefotografen bleken fan, maar het was een zware sweater met witte Titanic van het merk Vêtements dat de rest echter deed. Law Roach vertelde daar het volgende over aan Vanity Fair: “Ik vreesde dat ze die wat goedkoop zou vinden. Maar ze zei: ‘Ik doe hem nu meteen aan’.” De foto’s gingen viraal. Sindsdien is Céline Dion een stijlicoon.

Twee weken geleden haalde ze internationaal nog het nieuws toen ze in een badpak van merk Off-White zonder onderstuk door de straten van Parijs rondliep. Of toen ze zonder enige moer te geven om wat anderen denken in een wulpse groen gebloemde jurk van Richard Quinn haar honden uitliet. Of toen ze in een T-shirt met ‘I love Paris Hilton’ op gefotografeerd werd. Haar outfits zijn steevast dramatisch, alsof ze het verschil niet kent tussen de catwalk en de straat. Maar dat maakt het ook net zo interessant allemaal. De Canadese zangeres houdt geen enkele rekening met wat ze wel en niet kan of mag dragen (lees: ze is ondertussen 51 jaar) en dat siert haar. Bovendien heeft ze er duidelijk ook plezier in, wat ook een verademing is tussen de eeuwig zuur-kijkende fashionista’s.

