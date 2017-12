Ho ho ho! 3 originele feestlooks waarvoor je maar 1 nieuw product nodig hebt Sophie Vereycken

14u02 1 Thinkstock Style Kerstcadeautjes, een nieuwe outfit voor de feesten en een elegant diner of fancy feestje op oudejaarsavond: december is al duur genoeg, laat staan dat je ook nog eens diep in de buidel moet tasten voor bijpassende make-up. Maar er is ook goed nieuws. Voor deze feestelijke looks heb je slechts één nieuw product nodig. En dat kan er nog net af, toch?

Voor de basislook werkten we met wat iedere vrouw reeds in haar make-uptasje heeft zitten: een lippenbalsem, fond de teint, concealer, mascara, donker oogpotlood en (optioneel) een zachte blush. Daar kom je al een heel eind mee, maar voor wie écht wil schitteren, schudde senior make-upartieste bij MAC Cosmetics, Ines Borgonjon, 3 extra feestelijke looks uit haar mouw. En je hebt er telkens maar 1 nieuw product voor nodig. Graag gedaan!

Hip: ombre lippen

NINA

Basis:

Breng je fond de teint aan (met een sponsje, kwast of je vingers - wat je zelf verkiest), volg met een klein beetje concealer onder de ogen. Gebruik een donker oogpotlood aan de buitenste ooghoek voor een klein beetje definitie en werk af met een likje mascara. Even met de poederkwast een beetje kleur op de wangen en de basis is al gepiept.

Ombre lippen:

Begin met je liprand te omlijnen met de lipstick. Vind je het moeilijk om netjes te werken? Dan kan een lippenseel helpen. Kleur nu de randen een klein beetje in, maar laat de binnenkant van je lippen vrij. Vervolgens kan je zachtjes met je vingertop de kleur naar binnen toe vervagen. Wil je een opvallend ombre effect? Dan kan je op het midden van je onder- en bovenlip een klein beetje concealer mengen met de lipstick voor een ombre die meteen in het oog springt.

Klassieker: gouden smokey eye

NINA

Basis:

Begin opnieuw met het aanbrengen van je foundation en een beetje concealer onder de ogen. Omdat de ogen vrij zwaar worden aangezet, kom je moeiteloos weg met een simplistische lippenbalsem om de lippen. Werk af met een zachte blush.

Smokey eye:

Met een donker oogpotlood zet je aan de buitenkant van je oog een lijntje net boven de wimperrand. Maak een soort van V die de vorm van je buitenste ooghoek vormt. Vervolgens ga je dat met een kwastje zachtjes vervagen zodat je een smokey effect krijgt. Breng ook wat oogpotlood aan onder de onderste wimperrand en op de waterlijn. Vervaag opnieuw met een kwastje. Dan is het tijd om met kleur te beginnen spelen: doe wat goudkleurig pigment op een penseel en dep dit zachtjes op het bewegende ooglid. Met wat er nog op het oogschaduwkwastje achterblijft kan je vervolgens ook even onder het oog gaan. Netjes vervagen zodat alles mooi in elkaar overloopt, et voila! Een beetje mascara erbij en jij kan in volle glorie aan de feesttafel gaan zitten.

Feestelijk: glitter

NINA

Basis:

We starten opnieuw met de foundation, gevolgd door een beetje concealer onder de ogen. Wat altijd goed staat - en extra handig is als er veel gegeten en gedronken wordt -, is een nude lipkleur à la Kim Kardashian. Dat doe je door een klein beetje concealer te mengen met wat lippenbalsem en dat op de lippen aan te brengen. Eindig met een tikje blush om weer wat leven in de brouwerij te brengen.

Glitter:

Natuurlijk kan je de glitter gewoon zo op je ogen aanbrengen, maar als het de bedoeling is dat je daarna nog een stapje (of meer) in de wereld zet, zorg je er maar beter voor dat de glitter de hele avond blijft zitten. Het geheim? Mixing medium. Zo blijft alles de hele avond muurvast zitten en voorkom je dat die mooie glitters na een uurtje al een nieuwe thuis gevonden hebben op je wangen. Dep je kwastje in wat mixing medium en vervolgens in de glitters. Dat breng je aan op je ooglid, in de vorm die je zelf verkiest. Een beetje mascara erbij, en jij steelt ongetwijfeld de show. Extra tip van Ines: verwijder de glitter 's avonds (of voor de echte feestbeesten: 's ochtends) met een stukje plakband. Wedden dat dat een stuk vlotter gaat dan met een reiniger?

De basis:

- Lip conditioner, € 16 bij MAC Cosmetics of via de webshop

- Studio Fix Fluid foundation, € 32 bij MAC Cosmetics of via de webshop

- Mineralize concealer, € 22 bij MAC Cosmetics of via de webshop

- Mineralize blush (kleur: ' Warm Soul'), € 26,50 bij MAC Cosmetics of via de webshop

- In Extreme Dimension Mascara, € 24 bij MAC Cosmetics of via de webshop

- Eye Pencil (kleur: 'Coffee'), € 17 bij MAC Cosmetics of via de webshop

De extra's:

- Liptensity Lipstick (kleur: 'Burnt Violet'), € 25 bij MAC Cosmetics of via de webshop

- Pigment (kleur: 'Rose Gold'), € 23 bij MAC Cosmetics of via de webshop

- Glitter (kleur: '3D Silver'), € 22 bij MAC Cosmetics of via de webshop