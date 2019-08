Hilarisch! Dit Twitter-account laat zien hoe tijdschriften vrouwen objectiveren door hetzelfde te doen met mannen Nele Annemans

28 augustus 2019

13u02

Bron: Twitter, boredpanda 0 Style Als je ooit al eens een roddelblad opensloeg, met in het bijzonder de Britse tabloids, merkte je het vast wel al op: vrouwen worden er met schering en inslag geobjectiveerd en beoordeeld op hun uiterlijk. Of de foto’s nu flatterend zijn of ronduit beschamend, dat maakt de paparazzi niet uit. Daar steekt een nieuw Twitter-account de draak mee. Zij posten soortgelijke foto’s, maar dan van mannelijke beroemdheden.

De Britse tabloid ‘The Daily Mail’ staat bekend om zijn pittige koppen én vaak nogal objectiverende kijk op beroemdheden. Elke keer als een celeb zijn of haar huis verlaat, staat er wel paparazzi klaar om hen te fotograferen. Zeker bij vrouwen wordt er dan maar al te graag ingezoomd op hun uiterlijke vertoon, waar vooral de lezers van smullen.

Daarom werd het nieuwe Twitter-account Daily Male Online, met een duidelijke verwijzing naar The Daily Mail, in het leven geroepen. Dat account post soortgelijke foto’s van mannelijke beroemdheden, met identieke koppen, om aan te tonen hoe absurd de tabloid sommige vrouwelijke sterren presenteert. Dat levert behoorlijk grappige resultaten op die laten zien hoe vaak vrouwen nog geobjectiveerd en beoordeeld worden in de media.

Momenteel zit het account aan bijna 2.000 volgers en wij denken dat er nog heel wat zullen volgen.

TODAY'S SCOOP > > > pic.twitter.com/zchSu1aCiW Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

HOT NEWS! ! ! pic.twitter.com/mphxL4OwSv Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

JUST IN! pic.twitter.com/ymDOp1NBUy Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

SPECIAL REPORT > > pic.twitter.com/5WobL4nWk7 Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

NEWS UPDATE. pic.twitter.com/06OPJv1xG5 Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

TODAY'S TOP STORY > > pic.twitter.com/yDeLeXCcBn Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

PAPPED!! pic.twitter.com/nvpKyWrwrr Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

HOT OFF THE PRESS > > > pic.twitter.com/F40beFulnQ Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

NEW NEWS!! pic.twitter.com/lZYbZSxGOZ Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

EXCLUSIVE > > > pic.twitter.com/GIqhCrLUiC Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

NEWS JUST IN!! pic.twitter.com/FExMphEpUu Daily Male Online(@ MaleOnline1) link

BREAKING NEWS! pic.twitter.com/9TDEMFfhJT Daily Male Online(@ MaleOnline1) link