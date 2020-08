Hilarisch: bewoners van Brits rusthuis imiteren bekende ‘Vogue’-covers Nele Annemans

10u47 0 Style Maandag kwamen de schrijnende toestanden in onze woonzorgcentra aan het licht. “Al vele maanden verstoken van menselijk contact, kwijnt deze vergeten groep stilaan letterlijk weg”, klonkt het. Maar daar denken ze bij een verzorgingstehuis in Bristol anders over. Zij waagden zich aan de #Voguechallenge en lieten hun bewoners beroemde covers van het modeblad imiteren. En dat leverde heerlijke plaatjes op.

De Vogue Challenge ging in juni viraal toen enkele fans van het tijdschrift hun eigen ‘Vogue’-covers begonnen te maken op TikTok, inclusief het bekende logo van het magazine. Twee maanden later gaan ook de bewoners van het Britse verzorgingscentrum Robinson House Care Home in Bristol de uitdaging aan en kopiëren ze enkele beroemde covers.

Lisa Brain, plaatsvervangende manager bij Brunelcare, de overkoepelende organisatie van het rusthuis: “Toen ik hoorde wat onze bewoners aan het doen waren, was ik meteen laaiend enthousiast! Ze bleven maar lachen tijdens de fotoshoot en het resultaat is prachtig geworden.”

Maria Jones, activiteitencoördinator bij het Robinson House, fotografeerde de bewoners. “Het was zo leuk om te zien hoe gelukkig de bewoners allemaal waren met onze Vogue Challenge. Ik denk dat sommigen dachten dat ze échte celebrity’s waren.”

