High on beauty: dankzij The Body Shop kan je cannabis smeren op je gezicht Liesbeth De Corte

24 september 2020

15u38 2 Style Een potje met cannabis in de badkamer? Het klinkt tricky maar is in realiteit heel trendy. Steeds meer beautymerken brengen producten met CBD op de markt. In eigen land springt The Body Shop mee op de cannabiskar.

Skincare op basis van cannabis is al jaren een ding in Amerika en langzaam maar zeker verovert het ook ons land. Meer bepaald zien we in de winkels steeds meer beautyproducten met CBD, ofwel cannabidiol. Dit stofje wordt gehaald uit de cannabisplant en wordt verwerkt in allerlei oliën en crèmes. Geen zorgen: die zijn in geen geval verslavend of geestverruimend.

Een van de merken die mee is met de trend, is The Body Shop. De Britse winkelketen verkoopt sinds deze maand een CBD-collectie in ons land. Die bestaat uit drie items: een cleansing masker, gezichtsolie en een moisturizer. “We hadden al een Hemp-lijn, die als zoete broodjes over de toonbank ging. Bovendien zagen we dat er steeds meer vraag was naar producten met CBD”, vertelt woordvoerder Nicky Ruisch ons.

En dat wonderingrediënt zou naar verluidt twee grote troeven hebben: het werkt rustgevend en hydraterend. “CBD heeft een rustgevende werking op de gestreste en vermoeide huid. Daarnaast levert de natuurlijke kracht van CBD en hennepolie de ultieme moisturizer op die helpt het vochtgehalte van je huid te herstellen en het onprettige gevoel van vochtarme huid tegen te gaan.”

Wil je meer meten? Onze beautyredactrice Sophie somde hier al vijf interessante dingen op die je moet weten over CBD-cosmetica.

De CBD-collectie is online verkrijgbaar en in de winkels. Prijzen variëren van 20 tot 28 euro.