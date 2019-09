High Five: 5 dingen die je moet weten over CBD-cosmetica Sophie Vereycken

15 september 2019

17u03

Bron: NINA 0 Style Wie binnenkort haar favoriete crème meeneemt op reis, kan maar beter twee keer de ingrediëntenlijst checken voor ze de douane trotseert. De nieuwste revelatie in beautyland is skincare op basis van … cannabis. Zelfs Lesley-Ann Poppe brengt een eigen gelaats- en lichaamsverzorgingslijn uit op basis van de niet-psychoactieve stof uit de cannabisplant. Want baat de wiet, dan schaadt het niet?

1. Lees de kleine lettertjes

Het is niet omdat iets bij ons verkocht wordt dat het aan de regels voldoet. Els Vrindts: “Veel dingen hoeven niet gekeurd te worden voor ze op de markt komen. Wel is de importeur of fabrikant volledig aansprakelijk voor de producten en hun veiligheid. Je kan dus best checken of het etiket een verantwoordelijke persoon met adres in de EU draagt en of het een duidelijke functie en gebruik aangeeft. Tot slot moet er een ingrediëntenlijst zijn. Als een van die dingen ontbreekt, kan je het product beter niet kopen.”

2. Check de ingrediëntenlijst

Extracten op basis van zaden of bladeren van cannabis zijn toegelaten, op voorwaarde dat er geen bloemdragende delen gebruikt werden. Die toegelaten ingrediënten vind je onder de namen: cannabis (sativa) seed oil, cannabis (sativa) seed extract of cannabis (sativa) leaf extract. Soms wordt de naam ‘hemp’ gebruikt.

3. THC-waarde is niet van tel

Vaak wordt THC in één adem genoemd met CBD. THC is een psychoactieve stof die inwerkt op de hersenen en potentieel verslavend kan zijn. De CBD-oliën die legaal verkocht worden, moeten een THC-waarde hebben die lager is dan 0,2%. Voor cosmetica is geen grenswaarde vastgelegd, omdat de zaden en bladeren geen significante hoeveelheden THC bevatten. Legale cosmetica kunnen dus sowieso alleen erg lage concentraties THC bevatten.

Els Vrindts: “De THC-grens van 0,2% wordt vaak verkeerd gebruikt om de wettelijkheid van een product aan te tonen. Een product met een laag THC-gehalte is misschien geen verdovend middel, maar dat wil niet zeggen dat het gebruikt mag worden in cosmetica of andere types producten.”

4. Gebruik geen CBD-olie

Als er nog geen cosmetica met legale CBD bestaat, dan smeer je toch gewoon de olie die je zo in de cannabisshops kan kopen? Niet helemaal. Die smeert namelijk vaak moeilijk uit, waardoor je er ongetwijfeld meer van gebruikt dan nodig is, is eigenlijk niet geschikt voor gebruik op de huid én geeft bovendien vlekken op kleding.

5. Mag je crèmes op basis van CBD online kopen of meenemen uit vakantie?

In het buitenland vind je ze al met hopen: crèmes, lotions en serums, allemaal op basis van CBD. Mag je die dan gewoon online kopen? Goed nieuws: als de gebruikte ingrediënten voldoen aan onze wetgeving (zie puntje 2) wél en dan kan je zelfs met een gerust hart (en toilettas) het vliegtuig nemen.