Hier zijn ze: de best en slechtst geklede mannen van het jaar

Bron: GQ 0 Photonews Style Alsof het nog niet vervelend genoeg is om iedere dag over een troep paparazzi voor je deur te struikelen, moet je het liefst ook nog eens strak in 't pak doen. Zoniet levert het je ongetwijfeld de eretitel 'slechtst geklede man van het jaar' op. Naar aloude traditie roept het mannenblad GQ namelijk 10 bekende mannen uit tot stijlicoon van het jaar, terwijl 10 anderen vooral op het matje worden geroepen.

Wie beslist eigenlijk over de lijst? Dat zijn de journalisten van GQ natuurlijk. Maar ook enkele toppers in de mode-industrie, zoals Giorgio Armani, Christopher Bailey, Tommy Hilfiger, Michael Kors en Paul Smith mogen hun stem uitbrengen. Hier zijn ze dan: de best én slechtst geklede mannen van het jaar.

Best gekleed:

1. Matt Smith

#mattsmith Een foto die is geplaatst door Paloma Alcalde (@palomaalcalde) op 04 dec 2017 om 03:24 CET

2. A$AP Rocky

Pretty Flacko with the Gucci vibe.🔥 #gucci #asaprocky Een foto die is geplaatst door Asap Rocky (@asaprockyscloset) op 22 feb 2017 om 19:49 CET

3. Jeff Goldblum

👞✔️👓✔️🕺✔️💙💙💙✔️ @shortlistmagazine ✔️ #sweaterlove Een foto die is geplaatst door Jeff Goldblum (@jeffgoldblum) op 21 okt 2017 om 23:13 CEST

4. Harry Styles

5. Andrew Garfield

6. Skepta

Vicious everyday #skepta #viciousep Een foto die is geplaatst door null (@ohtoowavy) op 04 dec 2017 om 02:09 CET

7. Riz Ahmed

Thanks @wmag for helping me develop new ways to keep the sun out my eyes. Video interview about school detentions, getting asked for selfies during airport searches, and #TheNightOf is now online. Een foto die is geplaatst door Riz Ahmed (@rizahmed) op 03 jul 2017 om 06:10 CEST

8. Ryan Reynolds

9. Brooklyn Beckham

Een foto die is geplaatst door bb (@brooklynbeckham) op 29 nov 2017 om 06:12 CET

10. Alessandro Michele

🖤FAMILY🖤 Een foto die is geplaatst door Alessandro Michele (@lallo25) op 12 mei 2017 om 18:43 CEST

Slechtst gekleed:

1. Kit Harington

2. Paul Merton

3. Shmee150

4. Jacob Rees-Mogg

Speringcourt Animal Rescue displaying a python called Monty at the Temple Cloud fun day. Anselm refuses to call his Jean Claude. Een foto die is geplaatst door null (@jacob_rees_mogg) op 22 jul 2017 om 18:19 CEST

5. Morrissey

6. PewDiePie

Happy birthday to this future miss President Een foto die is geplaatst door PewDiePie (@pewdiepie) op 24 okt 2017 om 18:36 CEST

7. Louis Theroux

8. Marshmello

9. Elon Musk

10. Joe Wicks

On my way to speak at the St Mary's University graduation ceremony today 😬 I graduated there in 2008 with a Bsc in Sports Science. Feeling very nervous but also excited to share my story with all the new graduates 😀🙌🏽🎉🎓🎓#WishMeLuck Een foto die is geplaatst door null (@thebodycoach) op 19 jul 2017 om 15:22 CEST