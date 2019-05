Hier zijn de eerste beelden van Rihanna’s eigen modemerk Timon Van Mechelen

21 mei 2019

11u05 0 Style Dat popster Rihanna naast haar eigen succesvolle lingeriemerk en cosmeticalijn ook een modehuis begint in samenwerking met de luxegroep LVMH, schreven we eerder al. Nog eind deze week wordt in Parijs de eerste collectie voorgesteld, maar de eerste beelden werden nu al vrijgegeven.

Hoewel Fenty Maison - een knipoog naar haar volledige naam Robyn Rihanna Fenty – in chic gezelschap verkeerd binnen LVMH naast merken als Louis Vuitton en Dior, zal Rihanna’s modemerk net focussen op betaalbare kledij, schoenen en accessoires. Op 24 mei zal de eerste collectie voorgesteld worden in een pop-upwinkel in Parijs en vanaf 29 mei zullen alle stukken ook online te koop zijn op fenty.com.

Van wat we uit de eerste beelden kunnen afleiden, bevat die eerste collectie voornamelijk monochrome kledingstukken waarbij beige, wit, zalmroze en zwart de boventoon voeren. We zien onder andere verschillende hemdjurken, bomberjasjes, stoere boyfriend jeansbroeken, een aantal sexy jurkjes, oversized blazers en enkele jassen in zwart lakleder en er is ook een exemplaar in een ruitpatroon.

“De ene dag heb ik meer zin om onderdanig te zijn, op de meeste andere dagen heb ik dan weer de touwtjes strak in handen en soms wil ik allebei kunnen zijn. Daarom vond ik het belangrijk dat we een collectie creëerden die veelzijdig genoeg is om al die verschillende aspecten van vrouwen te omarmen”, vertelt Rihanna in een persbericht.

Bekijk de video waarin de collectie te zien is hieronder: