Hier zaten we allemaal op te wachten: Paris Hilton lanceert eigen kledinglijn TVM

12 juni 2018

16u21 0 Style Wij associëren Paris Hilton niet meteen met goede smaak, hallo roze fluwelen trainingspakken en lage heupbroek met string boven, maar daar denken sommige mensen blijkbaar anders over. De blondine lanceert namelijk een kledingcollectie in samenwerking met het Britse Boohoo, geïnspireerd op haar eigen stijl uit de jaren 2000.

De collectie telt maar liefst zeventig stuks en bevat onder andere hele korte glitterjurkjes, een barbieroze badpak, veel tijgerprint en – uiteraard – een tiara. Het lievelingsaccessoire van de 37-jarige hotelerfgename. De collectie is vreemd genoeg geïnspireerd op haar eigen looks van begin jaren ’00, nu niet bepaald het tijdperk dat bekend staat om goede stijl. De campagnebeelden werden gefotografeerd in Beverly Hills waar Paris onder andere poseert aan een zwembad, op marmeren trappen en in een knalroze Cabrio.

De collectie is vanaf 20 juni wereldwijd online te koop. Bekijk hieronder alvast een aantal beelden.