Hier vind je de mooiste zwarte handtassen voor elke gelegenheid

18 januari 2019

11u33

Bron: Ninashop 0 Style Met een fraaie zwarte handtas zit je altijd goed. Een zwarte tas combineert met iedere outfit en kan bij elke gelegenheid gedragen worden. Met deze toppers uit de NINA shop kom je goed voor de dag!

Klein maar fijn

Of je nu voor een klassieke, stoere of funky look gaat, een zwarte handtas past altijd bij je outfit! Heb je een exemplaar gevonden dat je mooi vindt, dan kun je daarmee jaren vooruit, want een zwarte tas raakt nooit uit de mode. Welk seizoen en welk moment van de dag het ook is, deze kleine tasjes mogen overal mee naartoe.

1. Rosana (Anna Morellini, €339)

2. Monte Lesima (Pia Sassi, €189)

3. Adda (Lia Biassoni, €219)

Speels en hip

Een zwarte tas hoeft zeker niet saai te zijn. Allerlei originele accenten maken van deze tasjes een echte eyechatcher. Zo helpen ze je outfit naar een hoger niveau te tillen. Kies voor speelse kwastjes, bijzonder vlechtwerk of een unieke vorm en trek je niets aan van jaloerse blikken!

1. Sirietto (Mia Tomazzi, €299)

2. Lunigiana (Mia Tomazzi, €149)

3. Alice (Anna Morellini, €39,95 in plaats van €159)

Stijlvolle shoppers

Voor mensen met volle agenda’s is een ruime shopper een onmisbaar accessoire. Alles wat je op een dag maar nodig zou kunnen hebben, kun je erin kwijt. En dankzij de handige binnenvakjes heb je je telefoon en portemonnee altijd binnen handbereik. Deze flinke tassen stellen nooit teleur!

1. Monica (Zoe & Noe, €329)

2. Pienza (Lucca Baldi, €299)

3. Garganega (Zoe & Noe, €329)

Trendy heuptas

Om helemaal mee te zijn met de trend van dit moment, kies je voor een heuptas. Onze heuptasjes van 100% Italiaans leder zijn tegelijkertijd chic en praktisch. De Suvereto kan ook dienst doen als clutch en schoudertasje, de Emma draag je om je heup of tegendraads om je schouder. Of je nu een feestje hebt of een zakelijke afspraak, deze heuptasjes vallen altijd in de smaak.

1. Emma (Anna Morellini, €59,70 in plaats van €199)

2. Suvereto (Lucca Baldi, €179)



