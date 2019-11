Hier shop je de trends van het moment met fikse korting zaterdag NINA-redactie

14 november 2019

Deze zaterdag 16 november is het zover: tal van winkels geven je een fikse korting ter ere van de Nationale NINA-dag. Een volledig overzicht van alle deelnemende partners vind je hier. Ter voorbereiding maakten wij alvast een selectie op basis van de belangrijkste modetrends

Laarzen in alle vormen en maten

“These boots are made for walking”, zong Nancy Sinatra al en dat mag je deze herfst en winter vrij letterlijk nemen. We zagen op de catwalk laarzen in alle vormen, kleuren en maten voorbijkomen maar er waren een aantal modellen waar je écht niet kon naast kijken. Laarzen met een dierenprintje blijven het goed doen, ook hoge exemplaren tot net onder de knie zijn populair, net als ook wandelschoenen (echt waar!), modellen met een ferme platformzool onder en veterlaarsjes.

1/ Zwarte bottines met parels, € 96, zaterdag shop je ze met 20% korting bij BENT.

2/ Enkellaarsjes met slangenprint, € 34,99, zaterdag shop je ze met 20% korting bij Bristol.

3/ Bordeauxrode stapschoenen, € 69,99, zaterdag shop je ze met 50% korting bij Torfs.

4/ Hoge bruine laarzen met slangenprint, € 155, zaterdag shop je ze met 15% korting bij Paris Londres.

5/ Bruine veterlaarsjes, € 110, zaterdag shop je ze met 20% korting bij Avance.

Anti-saai en lekker groot

Saai wordt je garderobe deze winter allesbehalve. Als het van de designers afhangt, verlengen we het zomerse sfeertje namelijk nog even door veelal weg te blijven van donkere kleurtinten. In de plaats kiezen we net voor warme kleuren, prints die clashen - de ruit en de streep bijvoorbeeld -, ribfluweel, werkmanspakken, lange bloemenjurken en dat alles in een maatje te groot. Dat zit niet alleen beter, het ziet er ook hedendaagser uit.

1/ Oversized witte trui met col, € 69,99, zaterdag shop je ze met 20% korting bij e5.

2/ Wollen jas met ruiten, € 499, zaterdag shop je ze met € 30 korting bij Liu Jo.

3/ Wijde gestreepte pantalon, € 37,99, zaterdag met 25% korting te koop bij Bel&Bo.

4/ Satijnen rok in roestbruin, € 31,41, zaterdag met 15% korting te koop bij A-Mode.

5/ Sportieve trui met blauw-rood patroon, € 139, zaterdag met 20% korting bij About You te koop.

6/ Legergroene cargobroek, € 39,99, zaterdag met 15% korting te koop bij Artex Fashion.

7/ Geruite donsjas, € 69,99, zaterdag met 20% korting te koop bij ZEB.

8/ Zwarte designertas met witte strepen, € 600, zaterdag met 20% korting te koop bij de Bijenkorf.

9/ Blouse van ribfluweel, € 19,90, zaterdag met 20% korting te koop bij C&A.

10/ Gebreide sjaal met kleurvlakken, € 29,99, zaterdag met 20% korting te koop bij Veritas.

11/ Grote ronde zonnebril, € 209, zaterdag krijg je 50% op een volledige (zonne)bril bij Pearle Opticiens.

12/ Cat eye-bril, € 119, zaterdag krijg je gratis glazen bij je montuur bij Hans Anders.