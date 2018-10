Hier koop je de beste betaalbare kasjmieren truien Timon Van Mechelen

23 oktober 2018

16u39 0 Style Met guur winterweer op komst, voelt niets zo heerlijk aan als een kasjmieren trui. Heerlijk zacht, warm en helaas ook peperduur. Al hoeft dat laatste niet altijd. Steeds meer merken verkopen tegenwoordig betaalbare kasjmier en dan bedoelen we ook écht betaalbaar. We sommen onze favoriete labels op.

Allereerst, wat is het verschil eigenlijk tussen goedkope en dure kasjmier? Is een 100% kasjmieren trui van Uniqlo waarvoor je € 79,90 betaalt, even goed van kwaliteit als een exemplaar van Joseph waarvoor je € 445 betaalt? Woltypes als kasjmier, mohair en angora zijn van nature dure materialen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld katoen is het dus helemaal niet zo gek dat je er meer voor betaalt.

Online research leert ons dat goedkopere kasjmier en andere woltypes meestal wel dezelfde herkomst hebben als hun duurdere varianten, maar toch minder goed van kwaliteit zijn omdat de selectie minder streng is. Bij kasjmier geldt bijvoorbeeld dat hoe langer de vezels zijn, hoe beter de kwaliteit is. Korte vezels wollen namelijk sneller op. Dure merken gebruiken doorgaans alleen lange vezels, ketens mixen korte en lange of gebruiken alleen korte vezels.

Daarnaast laten ketens de items ook vaak minder fijn breien, zodat er minder garen nodig zijn. Helaas zorgt dat er voor dat de kasjmieren items een stuk minder warm aanvoelen. Dat ketens in veel grotere oplage aankopen, helpt natuurlijk ook om de prijs te drukken. En het labeltje ‘Made in China’ verklaart ook een hoop, al zijn er even goed luxemerken die hun kledij laten maken in lagelonenlanden.

Doorgaans zijn dure kasjmieren truien dus wel degelijk beter van kwaliteit dan hun goedkope tegenhangers. Al heeft helaas niet iedereen het budget om een half maandloon uit te geven aan één kledingstuk en hoef je daarom het comfort van kasjmier niet aan je voorbij te laten gaan. Ondergetekende heeft verschillende betaalbare truien die al jaren meegaan en in de winter aan één stuk door worden gedragen. Mijn favoriete labels.

1. From Future

Het Franse From Future is het geesteskind van Philippe de Hesdin en werd pas begin deze zomer opgericht. Op enkele basics van katoen na, focust het merk op betaalbare kasjmieren truien in heel wat verschillende kleuren. Naar eigen zeggen gebruiken ze enkel de beste kasjmiervezels uit Mongolië en spelen ze zodanig met de spanning van de draden dat ze flexibele, zachte en comfortabele truien aanbieden die minstens even goed van kwaliteit zijn als dure varianten. Extra pluspunten voor het Franse label omdat je de keuze hebt tussen dik en dun gebreide truien en dat amper in prijs scheelt.

Prijzen variëren tussen € 69,00 en € 99,00. Meer info: fromfuture.com.

2. Arket

Ook het laatste nieuwe zusje van H&M, modeketen Arket, biedt kwalitatieve kasjmieren truien aan voor relatief weinig geld. In het aanbod zitten onder andere truien met een rolkraag, een ronde hals en zelfs een broek om thuis in te chillen. Arket gebruikt daarvoor zowel gerecycleerde kasjmiergaren als “virgin” draden.

Prijzen variëren tussen € 88,00 en € 190,00. Meer info: arket.com.

3. Maison Cashmere

De mensen achter Maison Cashmere maken al sinds jaar en dag kasjmieren items voor verschillende merken in de mode-industrie. Voor hun eigen merk werken ze op een iets andere manier. Door rechtstreeks te produceren per klant en per bestelling, vallen heel wat kosten weg waardoor ze de prijs van de kledingitems kunnen drukken. Met andere woorden is er geen opslagplaats of winkel en wordt jouw trui pas gemaakt wanneer jij die bestelt. Dat heeft als nadeel dat je tot 20 dagen moet wachten op je kledingstuk, maar het spaart je heel wat geld uit en je krijgt er een kledingstuk voor in de plaats dat in Europa gemaakt is in de beste fabrieken en met de beste materialen.

Prijzen variëren tussen € 93,32 en € 267,76. Meer info: maisoncashmere.com.

4. Uniqlo

Uniqlo kan natuurlijk niet in dit lijstje ontbreken. De Japanse kledingketen heeft er persoonlijk voor gezorgd dat het – als dat al bestaat – hele “kasjmierlandschap” door elkaar geschud werd. Zij waren de eerste die op zo’n grote schaal betaalbare kasjmier zijn beginnen aanbieden en die formule is ongewijzigd gebleven.

Prijzen variëren tussen € 79,90 en € 89,90. Meer info: uniqlo.com.

5. Marks & Spencer

Op vlak van fysieke winkels lukt het Marks & Spencer maar niet om overeind te blijven in ons land, maar op de webshop van de Britse keten kun je alsnog goede koopjes doen. De kasjmieren truien zijn daar een goed voorbeeld van. Het aanbod is schier eindeloos, denk onder andere aan truien met streepjes, lange cardigans, mouwloze vesten en korte truitjes.

Prijzen variëren tussen € 94,95 en € 195,00. Meer info: marksandspencer.com.