Hier is de nieuwe catwalk- en stijlfavoriet: Kaia Gerber, dochter van Cindy Crawford Timon Van Mechelen

13 maart 2018

10u32 1 Style Was Cindy Crawford één van de vijf absolute supermodellen in de jaren 90, is het nu de beurt aan haar dochter Kaia Gerber. Met diezelfde grote reeënogen, lange bruine manen en onfeilbare klassieke schoonheid is de 16-jarige dé nieuwe favoriet van ontwerpers en ze wordt ook geroemd om haar persoonlijke stijl.

Kaia - 175 cm lang, net als haar moeder, met een taille van 60 cm - deed haar eerste modellenopdracht al op haar 10de. De dochter van Cindy en Rande Gerber, eveneens een voormalig model en de beste vriend van George Clooney, poseerde voor Versaces jongerenlijn Young Versace. Vrijwel direct daarna vertelde Crawford dat ze de carrière van de prille tiener nog even tegenhield. Zij was zelf 20 jaar oud toen ze de harde modellenwereld inging. “Kaia is echt nog te jong. Maar als ze 16 is en ze wil het nog steeds, dan geef ik haar vrij spel.”

Wereld ligt aan haar voeten

Zo gezegd, zo gedaan. Kaia debuteerde op de catwalk voor Calvin Klein en daarna volgden shows van onder andere Alexander Wang, Chanel, Saint Laurent en Tom Ford. Ze is ook te zien in reclamecampagnes van merken als Omega, Marc Jacobs en Hudson. Moest ze niet bevriend zijn met Kendall Jenner en Gigi Hadid, zouden die twee zich vast en zeker zorgen maken. Ze is dé nieuwe favoriet van ontwerpers, de (mode)wereld ligt aan haar voeten.

Naast succes op professioneel vlak, wordt ze ook geroemd om haar persoonlijke stijl. Die is subtieler en meer casual dan wat ze doorgaans draagt op de catwalk, maar edgy genoeg om haar duizenden fans te inspireren. Toegegeven, net zoals de meeste andere supersterren wordt ze daarin wel begeleid door een stylist; New Yorker Andrew Mukamal.

Blijf scrollen voor een paar van Kaias beste looks op en naast de catwalk.