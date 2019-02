Het zomerse woonportret van interieuradviseur Katrien Vernaillen Summervibes Irene Schampaert

15 februari 2019

12u52 0 Style Het hele jaar door op vakantie. Een gevoel dat Katrien en dochter Juliette delen met tien andere gezinnen in wooncomplex D-Factory, een voormalige rubberfabriek in Deurne. De loft waarin ze wonen past perfect bij de vakantiesfeer. Licht, kleurrijk en met uitzicht op het zwembad en de winterharde palmbomen.

Een hidden spot als deze, hoe ontdek je die?

“Ooit huisde hier een rubberfabriek. Later werd het een desolate plek die het straatbeeld niet mooier kleurde. Projectontwikkelaar Joeri Bal kocht de site en liet er een wooncomplex met elf units bouwen. Grote naast kleine, om bewust een divers publiek aan te trekken. Toen ik zwanger was van Juliette zijn we in een huurloft ingetrokken. We voelden ons erg thuis in dit concept en kregen toen, godzijdank, na drie jaar de kans om deze loft te kopen.”

Hoe ervaar je het cohousen?

“Ik noem het ‘soft’ cohousen. Juliette kan in de gemeenschappelijke tuin veilig spelen met de andere kinderen. Ze vindt het heerlijk. Zelf praat ik graag bij met de buren aan het zwembad. Er ontstaan wel vaker spontane barbecues in de zomer. Maar verder heeft iedereen de privacy die hij nodig heeft. Strenge regels zijn er niet, wel één belangrijke: doe nooit wat je niet fijn zou vinden als een van je buren het deed. Daar kom je al ver mee, heb ik gemerkt.” (lacht)

Kwamen er grote verbouwingen te pas aan deze loft?

“Nee, de structuur was perfect zoals ze was. De slaapkamers, de badkamer, de dressing en mijn bureau bevinden zich op de benedenverdieping. Boven is er de leefruimte met een open keuken. De vorige bewoners hielden van donkere muren en vloeren, en de keuken was gitzwart. Nu baadt alles in wit en lichte tinten. Het duurde wel een jaar voor ik precies wist wat ik wilde doen met de loft. Ik vind het eenvoudiger om interieuradvies te geven aan mijn klanten dan mijn eigen woning in te richten. Maar zodra de keuzes gemaakt zijn, wil ik dat het opschiet. Na vijf weken was de verbouwing klaar.”

Hoe ben je in de interieurwereld gerold?

“Ik studeerde marketing en werkte tien jaar als accountmanager, onder meer bij reclamebureau Duval Guillaume. Hun interieur was een eyeopener. Ik besefte plots welke impact de indeling en de aankleding kunnen hebben op je gemoed. Toen ik mama werd, nam ik een sabbatical. In die periode werd elke dag duidelijker dat ik iets wilde betekenen in de interieursector. Mijn enthousiasme hielp me aan een job in een interieurwinkel. Wat later startte ik een blog onder de naam ‘Interior Blonde’. Et voilà. Vandaag verzorg ik interieurprojecten van a tot z. Of van plan tot plant, zoals ik het zelf graag omschrijf. Ik ben ontzettend goed omringd. De afgelopen jaren heb ik een netwerk uitgebouwd van vakmensen die ik kan vertrouwen en vice versa. Samen leggen we de lat hoog. We willen onze klanten vooral tonen dat verbouwen ook plezant kan zijn.”

Wat voor een shopper ben je?

“Shoppen gebeurt heel doordacht. Ik zal nooit impulsief een hebbeding kopen gewoon omdat ik het mooi vind. Als ik een nieuwe koffiekan wil, dan weet ik precies welke dat moet zijn. En voor de plaid van Scholten & Baijings, bijvoorbeeld, heb ik lang gespaard. Ik hou van kwaliteit en van de duurzaamheid van een product. Interieurboeken en -magazines zijn mijn follietjes, en mijn inspiratiebron. Ik heb een behoorlijke verzameling en

etaleer ze ook graag. Het maandblad ‘AD’, de Spaanse versie, is mijn absolute favoriet. Een bijzonder kleurrijke editie en net iets excentrieker dan de andere.”

Wat heb je nodig om je ergens thuis te voelen?

“De sfeer moet goed zitten. Volgens mij begrijpt iedereen wat ik daarmee bedoel. Je komt ergens binnen en je weet het meteen: hier wil je wonen of helemaal niet. Licht en kleur zijn voor mij factoren die zeker meespelen. Ik heb het nodig om me goed te voelen.”

Weerspiegelt het interieur je karakter?

“In mijn hoofd is het vaak onrustig. Daarom vind ik orde in mijn leefomgeving erg belangrijk. Hoe netter het in huis is, hoe meer relaxed ik zelf ben. Daarnaast ben ik een uitgesproken zomertype, en dat is ook duidelijk merkbaar in mijn interieur. Ik hou van een lichte basis, en enkele goede tijdloze stukken. De kuipstoelen van Eames, mijn bank van het Belgische SUR &PLUS. En wat felle accenten hier en daar. Valt het op dat ik van de kleur geel hou?”

Wie is ze?

• Katrien Vernaillen (39), interieuradviseur Interior Blonde, interiorblonde.be

• leeft samen met Juliette (7)

• woont in een loft in een voormalige rubberfabriek in Deurne

• houdt van de zon, kleur en het vakantiegevoel