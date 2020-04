Het ziet er niet goed uit voor Victoria’s Secret: nieuwe investeerder twijfelt over overname Liesbeth De Corte

24 april 2020

09u36

Victoria's Secret zit al een tijdje in nauwe schoentjes, door slechte verkoopcijfers en een dito imago. De laatste tegenslag: investeerder Sycamore Partners maakte een paar maanden geleden de overname van het lingerlielabel bekend, maar ziet die deal plots niet meer zitten.

Zeggen dat het al een tijdje bergaf gaat voor Victoria’s Secret, is nog een understatement. Al kwam er eind februari een lichtje aan het einde van de tunnel. Het lingeriemerk van weleer had een nieuwe eigenaar gevonden. Moederbedrijf L Brands had een akkoord gesloten met investeringsfonds Sycamore Partners om een meerderheid van de aandelen over te nemen.

Eind goed, al goed? Toch niet. Sycamore ziet de deal niet meer zitten door maatregelen die L Brands genomen heeft wegens de coronacrisis. Zo hebben verschillende filialen de deuren moeten sluiten, stuurde het bedrijf personeel naar huis en schortte het huurbetalingen op. Sycamore stapte daarop naar een rechtbank in Delaware om een nietigverklaring te bekomen.

L Brands daarentegen blijft vasthouden aan de deal en zal “de rechtszaak resoluut verdedigen en alle rechtsmiddelen aanwenden om zijn contractuele rechten af te dwingen”, laat het bedrijf weten.

En nu?

Een nieuwe tegenvaller voor Victoria’s Secret. Eerder werd de jaarlijkse lingerieshow al afgelast en had het merk te kampen met teruglopende verkoopcijfers. Steeds meer vrouwen kiezen voor bralettes, sportbeha’s en lingerie van goedkopere merken of labels die wél diverse (lees: geen onhaalbare) schoonheidsidealen promoten. Denk maar aan Savage X Fenty van popster Rihanna.

Ook de positie van topman Les Wexner was wankel geworden. De 82-jarige topman staat al 57 jaar aan het roer van L Brands, maar kwam onder vuur vanwege zijn banden met miljardair Jeffrey Epstein. Die pleegde vorig jaar in de cel zelfmoord. Hij werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een crimineel netwerk voor de handel in tienermeisjes. In het kader van de deal met Sycamore zou Wexner zijn functie als CEO opgeven. Eén ding is duidelijk. Als Sycamore Partners erin slaagt om de overname te verbreken, zal het niet simpel zijn om een nieuwe koper te vinden.