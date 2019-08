Het wordt slecht weer tijdens Pukkelpop, wat doe je aan? Timon Van Mechelen

14 augustus 2019

De weersvoorspellingen voor de komende dagen zien er niet geweldig uit. Voor niemand fijn, maar al zeker niet voor de honderdduizenden Pukkelpopgangers. Zij zullen een weekend door de modder moeten dabben en meer regen en wind moeten doorstaan dan hen lief is. Zo'n gratis plastieken regenponcho is altijd een optie, maar voor wie het toch graag een beetje modieus houdt, helpen wij je op weg met enkele stijlvolle opties.

Stoffen die ademen

Het is niet de eerste keer dat we dit schrijven, maar zeker als het regent voelen ademende stoffen véél aangenamer aan. Kunststoffen zoals polyester en viscose laten geen lucht door, waardoor je extra gaat zweten en een plakkerig gevoel krijgt. Vooral linnen is erg fris en droogt bovendien snel op.

1/ Korte katoenen sweater van Weekday, € 40, online en in de winkels te koop.

2/ Katoenen trui van Scotch & Soda, € 149,95, online en in de winkels te koop.

3/ Wollen trui van Uniqlo, € 29,90, online en in de winkels te koop.

4/ Wollen trui van Essentiel Antwerp, € 215, online en in de winkels te koop.

Drukke prints onderaan

Een paraplu of poncho biedt soelaas voor de bovenkant van je lijf, maar je benen worden alsnog zeiknat in een regenbui. Draag daarom een broek of rok met drukke print. Regen- en moddervlekken vallen zo tenminste veel minder op.

1/ Maxirok met bloemenprint van Terre Bleue, € 159,90, online en in de winkels te koop.

2/ Broek met ruiten van Collectors Club, € 260, hier vind je alle verkooppunten.

3/ Rok met grafisch patroon van Arket, € 59, online en in de winkels te koop.

4/ Broek met camouflageprint van Lee, € 99,95, via Zalando.

5/ Skinny met tijgerprint van Baum und Pferdgarten, € 109, online te koop.

Een stijlvolle regenjas

Gratis regenponcho’s zijn altijd een optie, maar staan niet waanzinnig leuk en zijn ook niet milieubewust. Gelukkig zijn er tegenwoordig stijlvolle regenjassen in overvloed, die je ook na Pukkelpop nog kunt dragen.

1/ Gele regenjas van Vero Moda, € 49,99, online en in de winkels te koop.

2/ Roze regenjas van Hunter, € 87, online en in de winkels te koop.

3/ Trenchcoat van Rains, € 155, online en in de winkel te koop.

4/ Geruit jasje van River Island, € 49,95, online te koop.

(Nep)leder schoeisel

Leder wordt zelfs na bussen waterdichte spray erover spuiten nooit volledig waterdicht, neplederen wel. Of je kunt ook leuke regenlaarsjes dragen natuurlijk.

1/ Sneaker van Nike, € 120, online te koop.

2/ Vegan Dr. Martens, € 219, online en in de winkels te koop.

3/ Cowboylaarsjes van Topshop, € 125, online te koop.