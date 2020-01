Het woonportret van ontwerpers Heleen Fivez & Pieter Bogaerts van Omarcity Magali Elali

Bron: NINA 0 Style Felgekleurde accessoires, een mix van etnische patronen en texturen: in de Antwerpse woning van Heleen Fivez en Pieter Bogaerts is het altijd zomer.

Wie zijn ze?

• Heleen Fivez (34) en Pieter Bogaerts (35) wonen met hun kinderen Omar (3,5) en Louisa (1,5) in een gerenoveerd herenhuis met showroom in Antwerpen.

• Heleen heeft ervaring in de kunstensector, Pieter in de muziek- en entertainmentindustrie. Samen runnen ze designplatform Omarcity, omarcity.world.

• Hun bestseller is de Tucurinca-draadstoel die je onder andere kan vinden in Hotel Pilar, Restaurant Veranda, Edo Collective in Antwerpen, en Clouds 9000 in Gent.

Wat is jullie link met Zuid-Amerika?

Heleen: “We hebben samen in Buenos Aires gewoond, en voor we ons designplatform oprichtten, was ik zakelijk leider van het Mestizo Arts Festival (MAF). Dat had een duidelijke link met kunstenaars en performers uit Zuid-Amerikaanse grootsteden.”

Pieter: “Het idee voor ons eigen platform kwam tijdens een reis naar Colombia, toen we de draadstoel van

Rafael Zúñiga ontdekten, een topdesigner in eigen land. Onder de naam Tucurinca maakt hij stoelen met stalen frames in combinatie met traditionele geweven zittingen. Met Omarcity brengen we zijn ontwerpen naar Europa.”

Kleur vormt een belangrijk element in de meubels, maar ook in jullie woning. Hoe breng je het in huis zonder te vervallen in een kakofonie?

Heleen: “De kleuren van de draadstoelen, van blauw en groen over bordeaux en roze, tref je overal aan in ons interieur. Ik hou van kleur en van patronen. Het geheim zit in de balans. Als je graag speelt met gekleurde objecten, meubels, textiel en accessoires, moet de basis rustig zijn. Daarom zijn de muren wit, de vloeren van hout en beton.”

Ook de kamerplanten zorgen voor een frisse, groene toets in de woning.

Heleen: “Groen is heel belangrijk, omdat we geen grote tuin hebben. Op advies van tuinarchitecten Bart & Pieter hebben we de achterwand van de koer donker geverfd, en om inkijk van de buren tegen te gaan, hebben we

metershoge bamboe geplant. De vijgenboom die binnen staat, stond oorspronkelijk buiten. Op elke verdieping zie je kamerplanten en gekleurde manden uit Kenia. Hadithi is een leuk label. Het wordt gerund door een vriendin.”

Hebben jullie veel objecten van vrienden in huis?

Heleen: “Ja, we vinden het belangrijk om jong, gedreven talent te ondersteunen. In de keuken hangt een werk van streetartist Joachim Lambrechts. In de showroom en op de kamer van Omar, naar wie ons label genoemd is, liggen allerlei kleurrijke kussens van ontwerpersduo Wiesi Will. Met bevriende ambachtslui hebben we de stalen deur uitgevoerd, maar ook de wastafel in de badkamer, de ingewerkte kasten en de keukenfronten.”

Pieter: “In de leefruimte hangt een werk van illustrator Dieter De Schutter, dat op het geboortekaartje van onze dochter stond, en van Louise Mertens, die ons logo gemaakt heeft. Verder hangen er foto’s van Tim Dirven en Jasper Léonard, met wie ik samengewerkt heb.”

In welke ruimte brengen jullie veel tijd door?

Heleen: “In de zonnige showroom op de tweede verdieping. Het is onze werk- en ontvangstruimte, die continu van set-up verandert. Rond de tafel staan verschillende Tucurinca-stoelen opgesteld, en dat is bewust, zodat klanten kunnen zien dat je best meerdere designs rond een tafel kan combineren.”

Hebben jullie ook erfstukken in huis?

Heleen: “Ja, de zwarte Tomado-rekjes in de keuken komen van mijn grootmoeder. Van haar is ook het koffietafeltje. De formica werkbladen hebben we vervangen door marmeren tabletten, restjes van het keukenwerkblad. De kopjes heb ik van mijn andere oma, en ook de witte Tulip Chair van Eero Saarinen in de kamer van Louisa is een erfstuk.”

Pieter: “De glazen voorraadpotten in de kast zijn dan weer van mijn grootmoeder.”

Wat is jullie favoriete kunstwerk?

Heleen: “Dat is moeilijk kiezen, want elk werk heeft zijn verhaal en dus ook een betekenis voor ons, maar in de showroom hangt een schilderij van de kunstenares Shirley Villavicencio Pizango. Ze heeft Peruviaanse roots en woont en werkt in Gent. Aan de muren hangen ook tekeningen en schilderijen van de kinderen. We vinden het fijn om hun creativiteit te etaleren.”