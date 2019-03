Het woonportret van juriste Kathy: Yin & Yang troef Irene Schampaert

28 maart 2019

Je huis hoort een plek te zijn waar je hoofd tot rust kan komen, vindt Kathy. Ze koos voor een contrastrijke zwart-witte basis en ze vulde die stelselmatig aan met natuurlijke materialen en zachte kleuren. De balans moet goed zitten. En daar is ze wonderwel in geslaagd.

Is dit het huis waar je als kind al van droomde?

“In zekere zin wel. Ik voelde op jonge leeftijd al erg goed aan wat een ruimte met me doet. Het gaat om de juiste vibes. Ik was amper kleuter af toen ik van mijn kamer mijn eigen knusse huisje wilde maken. Het hoorde ook netjes opgeruimd te zijn en ik was graag omringd door schoonheid. In die zin is mijn interieur een verderzetting. De voorkeur voor zachte kleuren en natuurlijke materialen is overeind gebleven. In de buurt van mijn geboortedorp blijven wonen stond ook op mijn verlanglijstje. Ik ben opgegroeid in Wilrijk, later verhuisden we naar Reet, waar mijn ouders een restaurant runden. Bewust zochten mijn man en ik een woning in de omgeving en we botsten op deze, zo goed als instapklaar. Alleen de tuin en de gevel kregen een opknapbeurt, de badkamer is nieuw.”

Hoe ga je te werk bij het inrichten van je huis?

“Ik kies doordacht voor accenten in verschillende stijlen. De bohemian touch is voelbaar en ook Ibiza loert om de hoek, maar ik streef vooral naar een goed evenwicht. De combinatie van zwart en wit is prominent aanwezig en vormt een goeie basis. Ik voel wel de noodzaak om dat scherpe in het contrast af te zwakken. Vandaar de keuze voor natuurlijke materialen en een zacht kleurenpalet. En hoe meer hout ik binnenbreng, hoe meer ik het gevoel heb dat het plaatje klopt. Ik hou van rotan, bamboe, handgemaakt linnen en mooi aardewerk. Ik probeer altijd en overal op zoek te gaan naar pure ambacht. Uit Griekenland bracht ik het backgammon mee, een van de oudste houten bordspelen. Wat een vakwerk! Ik kan dat enorm appreciëren en tel daar met plezier wat centen voor neer.”

Weer je bewust felle kleuren?

“Het voelt heel natuurlijk aan om daar niet voor te kiezen. Ik raak enorm snel overprikkeld en ik leid een druk leven. Daarom mijd ik zo veel mogelijk afleiding in huis, ik wil hier tot rust komen.”

Op welke plek in huis lukt dat tot rust komen het best?

“In de slaapkamer staat een yoga-altaar met kristallen en edelstenen. Ik mediteer er, jammer genoeg niet zo vaak als ik zou willen. Toen ik aan de universiteit studeerde, kampte ik met faalangst en onzekerheid. Tijdens mijn zoektocht naar een aangename manier om dat te onderdrukken, bleek yoga de ontdekking te zijn. Als tiener kocht ik met mijn spaargeld boeken over het boeddhisme, het heeft me altijd gefascineerd. Een retraite staat op de planning, en in september start ik met een opleiding met als doel zelf yogales te kunnen geven.”

Ik neem aan dat je karakter weerspiegeld wordt in je interieur?

“Heel fel! Er is dat eeuwige contrast waar ik het eerder over had. Ik ben continu op zoek naar balans in mijn leven, yin en yang. Ik snak naar rust in mijn hoofd, en tegelijk is er die extraverte trek, ben ik graag in gezelschap. Het bohemien kantje is ook een deel van wie ik ben, een vorm van je-m’en-foutisme. Ik zou ook makkelijk met mijn gezin naar de andere kant van de wereld kunnen verhuizen, het avontuur tegemoet. Mijn ouders hebben een appartement in Ibiza, wanneer het lukt gaan we ernaar toe. Ik hou van de levensstijl daar, de mensen, de zon …”

Wie of wat inspireert je bij het decoreren van je huis?

“Het is zoeken naar een goed evenwicht. De stijl waar ik van hou heeft iets delicaats, het mag niet gaan overhellen naar één kant, want dan dreigt het saai te worden. Het moet fris blijven. Pinterest is een prima hulplijn en ook op Instagram check ik regelmatig mijn favoriete accounts. Daar haal ik bij de Stylizimoblog van de Zweedse Nina Holst erg veel inspiratie vandaan. Zij weet perfect dat evenwicht te behouden en durft te spelen met verschillende materialen. Ze combineert rotan met staal, zacht linnen met ruw hout. Die extra dimensie houdt een interieur verrassend.”

Wie is je favoriete interieurdesigner?

“Ik ben onvoorwaardelijk fan van Tine Kjeldsen, de ontwerpster achter het Deense label Tine K. Ze was pas 22 toen ze haar eerste winkel opende in Denemarken, een natuurtalent! Het merk staat voor Scandinavische helderheid met invloeden uit landen als Vietnam, Marokko en India. De stukken hebben iets lichtjes doorleefds, mooi hoe ze oud en nieuw mixt met elkaar. Er staan verschillende ontwerpen van haar hand hier in huis.”

Is er een stuk in huis dat je voor geen geld zou willen missen?

“Ik kan erg makkelijk loslaten en ben verre van een verzamelaar. Elk jaar sta ik spullen en kledij af aan goede doelen. Het is een gezinsactiviteit geworden. De kinderen helpen maar wat graag mee. Ik vind het ook fijn om plaats te maken voor nieuwe dingen.”

Hou je van de zoete inval?

“Ja! Dat is dat andere kantje. (lacht) Ik ben graag omringd door mensen. Het geeft me energie! Koken voor vrienden en familie vind ik ontzettend fijn, maar noem me geen keukenprinses. Ik groeide op in het restaurant van mijn ouders. Er was een kok die voor het eten zorgde. Die passie voor het koken zelf heb ik niet meegekregen van thuis uit. Wel alles wat erbij komt kijken. De aandacht voor de tafeldekking en de algemene sfeer in huis. Ook over de gepaste muziek wordt nagedacht. ‘Restaurantje spelen’ zal ik het noemen. (lacht)”

Wie is ze?

• 33 jaar

• juriste

• woont samen met Gregory (36), Julian (6), Romy (4) en de Britse langhaar Dusty in een gerenoveerde rijwoning

in Aartselaar

• houdt van yoga, de Japanse cultuur en Ibiza