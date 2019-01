Het woonportret van interieurstyliste en -fotografe Patricia Irene Schampaert

13u02 0 Style  Interieurs fotograferen en huizen decoreren is dagelijkse kost bij Patricia Goijens. Voor NINA staat ze even aan de andere kant van de lens en gidst ze ons door haar eigen wondere wereld, met oog voor schoonheid en liefde voor kwaliteit.

Hoe ben je op dit pand gevallen?

“Een jaar of vier geleden waren mijn man Dieter en ik op zoek naar een huis in de stad. We bezochten enkele panden, deden zelfs een bod. Maar we verloren niet meteen ons hart en borgen het idee even op. Na onze reis naar Brazilië later dat jaar zochten we verder met een fris hoofd, en ontdekten we dit appartement op een vastgoedsite. Het was uit de hand te koop, van jonge mensen die naar het platteland wilden verhuizen. Van een instant crush gesproken! Een mooi, ruim appartement met authentieke elementen, in een charmante buurt waar in de jaren dertig een rode loper en een conciërge aan de deur wel vaker voorkwamen in het straatbeeld, aldus de onderbuurvrouw. We hebben geen seconde getwijfeld, dit appartement zou het onze worden.”

Kwamen er grote ingrepen aan te pas om dit appartement naar jullie hand te zetten?

“Structureel is er weinig veranderd. Dieter (hij is architect, red.) en ik zien meteen het potentieel als we een pand binnenwandelen. We zijn onmiddellijk getriggerd om uit te zoeken wat waardevol genoeg is om te behouden en wat de opties zijn om de woning naar een hoger niveau te tillen. We zien beiden gauw de schoonheid door de lelijkheid heen. Ook in dit appartement was het snel duidelijk dat de verdeling van de ruimtes paste bij onze

levensstijl. We haalden het witte tapijt weg dat hier al veel te lang lag, fristen de kersenhouten vloer op en gaven de muren een kleurrijk tweede leven. In de keuken, living, slaapkamer en dressing tekenden we zelf het schrijnwerk uit. De badkamer is van stijl wat strakker. Ik trek me er graag in terug, de soberheid brengt rust na een hectische dag.”

Wat inspireert jou bij het inrichten van je woning?

“Film kan erg inspirerend werken. De dressing in dit appartement lijkt weggeplukt uit het decor van Wes Andersons ‘The Grand Budapest Hotel’, met zijn overdaad aan accessoires. Maar ook onze reis naar Mexico heeft een grote invloed gehad op ons huidige interieur. Het gaat niet om een letterlijke interpretatie van wat we daar zagen, het is veeleer een gevoel. De manier van kleuren combineren, het plaatsen van planten op strategische plaatsen, en het gebruik van natuurlijke materialen. Op vakantie gaan we graag op zoek naar extreem mooie, vaak wat duurdere hotels. Niet altijd om er te logeren, maar om cocktails te drinken in de lobby. (glimlacht) Dieter en ik houden ervan om samen een analyse te maken van het interieur, uit te zoeken waarom we iets mooi vinden, en te ontdekken wat maakt dat een bepaalde ruimte ‘werkt’.

Valt er een stijl te kleven op je interieur?

“Het neigt erg naar een ‘mid-century modern’-interieur, maar dan met veel kleur, en hier en daar wat strakker dan gebruikelijk. Ik vind een goede balans en een persoonlijke mix erg belangrijk en zie erop toe dat mijn interieur niet in een vakje te stoppen valt. Ik woon hier ook niet alleen, en dan zijn enkele compromissen onvermijdelijk, wat het net interessant maakt. Ook al zitten we in grote lijnen op dezelfde golflengte, toch hebben Dieter en ik elk onze eigen invloed. Verder zal je weinig nieuwe stukken aantreffen hier in huis, ik koop graag tweedehands. Naast het mooi meegenomen ecologische aspect vind ik dat spullen, of het nu gaat over meubels of kledij, vroeger beter gemaakt werden. Ik hecht enorm veel belang aan kwaliteit. En aan tijdloos design. Ik ben dol op de Dining Chairs van Mart Stam aan de eettafel en de Flos-lamp op het dressoir. Die tijdloosheid past ook perfect in het kader van spullen te willen koesteren. Automatisch gaat het dan met je ecologische voetafdruk ook de goede kant op.”

Nostalgie is hier haast in elke ruimte voelbaar. Jouw invloed?

“Helemaal! Het is op het randje van té aanwezig, besef ik. Loslaten en wegsmijten is niet mijn sterkste kant. Toen ik vorig jaar trouwde, kreeg ik van mijn mama een kartonnen doos vol met spullen uit mijn jeugd: mijn favoriete barbiepop, een cd die ik als puber grijsdraaide, kleine briefjes met conversaties tussen haar en mij, en meer van dat kostbaars. Die doos is van onschatbare waarde. Voor mij is het dan evident om die een mooie, zichtbare plaats in mijn leefruimte te geven. Ook in de keuken gebruik ik nog gerei van mijn grootouders. Dat vasthouden werkt soms wel licht verlammend, want er is ook continu de angst om die spullen te verliezen. Ik probeer eraan te werken, aan dat loslaten. Het gaat traag en gestaag de goede richting uit.” (glimlacht)

Aan welk object ben je gehecht?

“Naast die ene kartonnen doos moet dat ongetwijfeld de blauwe zakdoek op het boekenrek zijn. Die kreeg ik van mijn opa, op de dag van mijn huwelijk. Hij zag dat ik erg geëmotioneerd was en gaf me zijn zakdoek, waarop de eerste letter van zijn naam geborduurd staat. Het was de laatste keer dat ik mijn opa zag, enkele weken later is hij onverwacht gestorven.”

Is er een stuk in huis waar je trots op bent?

“De open boekenkast in de slaapkamer mag best gezien worden, het is een ontwerp van Dieter. De planken in gelakt mdf zijn vijf meter lang en werden chemisch verankerd in de muur. Ertussen zitten stukken in carraramarmer, handgemaakt door de vakmannen van Il Granito. Voor een verzamelaar als ik is een rek als dit een echte schat.

Wie is ze?

• Patricia Goijens (31), interieurstyliste en -fotografe.

• getrouwd met architect Dieter Vander Velpen (31)

• blogt al jaren onder de naam ‘No Glitter No Glory’

• woont in een jarendertig-pand in art-decostijl in de Antwerpse Markgravewijk

• houdt van verzamelen, reizen, film, kleur en haar Britse korthaar George (4)