Het woonportret van grafisch vormgeefster Evi Peeters: liefde voor grafiek

04 april 2019

15u58

Grafisch vormgeefster Evi renoveerde een art-decoappartement en richtte het in met veel gevoel voor kleur, licht, materialen en compositie.

Blikvanger in de ruimte is de donkergroene keuken met messing spatwand. Heb je dit meubel zelf ontworpen?

“Ja. In dit appartement wilde ik geen saaie, witte keuken installeren, hoewel het binnenwerk wel opgebouwd is uit standaard witte kastjes. De deurtjes heb ik zelf in een donkergroene verf gezet en van handgrepen voorzien. Het werkblad is granito. De spatwand heb ik op maat laten maken in een metaalbedrijf en behandeld met azijn om een soort van patine-effect te creëren. Het is een grote keuken geworden, hoewel ik zelden kook.”

Steek je zelf graag de handen uit de mouwen?

“Samen met mijn papa heb ik elk vrij moment in dit appartement doorgebracht. Het voelde hier aan als mijn thuis, nog voor ik er woonde. Naast het grondwerk en de techniek heb ik het interieur zelf uitgetekend. Maatwerk is betaalbaar als je een goedkope sobere basis opsmukt met andere materialen, handgrepen, textiel en verf. Customizen is een creatieve en budgetvriendelijke manier om meer karakter in je woning te brengen.”

Er staan hier heel wat kamerplanten. Heb je groene vingers?

“In mijn vorige appartement had ik heel weinig planten. Wat je hier ziet, is dus relatief nieuw. Ik zou niet zeggen dat ik groene vingers heb, maar ik doe wel mijn best om ze in leven te houden. Planten-labels hou ik bij, opdat ik me de naam van de plant en het type verzorging zou herinneren. Met kamerplanten haal je de natuur binnen en breng je leven in huis.”

Hou je van felle kleuren in je interieur?

“Met een sobere en lichte basis als achtergrond speel ik graag op veilig. Maar toen ik die roze Togo-zetel van Ligne Roset bij een stoffeerder zag staan, dacht ik: komaan, get out of the comfortzone en doe gek. Het was een gedurfde gok, maar ik ben er heel blij mee. De roze kleur popt en past heel goed bij de rest.”

Er hangt veel kunst. Wat is je favoriete werk in de leefruimte?

“In de living hangt een zeefdruk van Eike König, designer, kunstenaar en oprichter van ontwerpstudio Hort in

Berlijn. Het is een grafische en minimalistische interpretatie van De Denker van Rodin. Omdat ik nogal een ‘overthinker’ ben, heb ik het een prominente plaats gegeven. Voor mij is het een goede reminder om af en toe wat gas terug te nemen en wat minder hard na te denken.”

Heb je hard nagedacht over de inrichting van je appartement?

“Door mijn job als grafisch vormgeefster speel ik altijd met kleur, licht, materialen en compositie. Als een meubel of een object niet bij mijn persoonlijkheid past, dan komt het er niet in. Ik weet heel goed wat ik wil en waar ik het ga plaatsen. De foto van Stig De Block bijvoorbeeld hangt op een strategische plek in de keuken. Als ik de ruimte binnenkom, is dit werk het eerste wat ik zie. De rode kleur van de foto gaat heel mooi samen met het

keukenelement. Toen ik het werk voor de eerste keer zag, was ik op slag verliefd. De kleur, de mystieke sfeer en de grafische lijnen … alles klopt.”

Zijn er souvenirs die je meebrengt van vakantie?

“Als ik iets moois tegenkom, dan neem ik het mee, zoals het Beni Ouarain-vloerkleed en de twee kleurrijke vintage boucherouitetapijten die ik in Marokko gekocht heb. Er staan ook enkele handjes uitgestald. Dat zijn mudra’s, gestileerde, rituele boeddhistische handgebaren, die een specifieke betekenis en connotatie hebben. De mudra in messing staat voor medeleven. Die heeft een vriendin van me meegenomen uit Los Angeles, nadat ik het daar gezien had, maar tot mijn grote spijt niet gekocht had. Het andere aardewerken handje, dat de tegenstrijdigheid van alle dingen representeert, heb ik zelf gescoord op een marktje in Thailand.”

Wat is je favoriete ruimte en op welk moment van de dag?

“De zon komt op in de slaapkamer en in de leefruimte. Daar start ik mijn dag. Ik hou er echt van als zonnestralen zich als grafische lijnen op de witte muren aftekenen. Op het einde van de dag verplaatst de zon zich naar de keuken, waarbij de groene kastjes van kleur veranderen en de gouden spatwand het zonlicht reflecteert. Het is heerlijk om mijn dag af te sluiten op mijn terrasje, dat ik binnenkort onder handen ga nemen.”