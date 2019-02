Het woonportret van florist Daniël Deprez Sprookjesdecor Irene Schampaert

01 februari 2019

13u11

Bron: NINA 0 Style Daniël Deprez is een natuurliefhebber pur sang. Met zijn bloemenzaak Bluet werkt hij enkel samen met biologische telers. Het rococo-interieur van zijn woning is het gedroomde decor voor het vele groen.

Was het liefde op het eerste gezicht, dit huis?

“Toch wel. Ik kende de woning al voor we hier kwamen wonen. Ze dateert uit 1800 en was ooit eigendom van een koophandelaar, strategisch gevestigd hier vlakbij het water, de Gentse Reep. De gevel van het pand is beschermd. In de leefruimte, vroeger het salon, hangt nog het originele plafond in régencestijl. Ook de traphal is beschermd, daar ontdekten we onder lagen verf en papier de bijzondere ‘empire’-muurschilderingen. We besloten ons huis in het Waalse Moustier achter te laten voor een stek in de stad. Hier om de hoek hebben we onze plantenzaak en we kregen de kans dit pand te huren. Dat doen we nu al enkele jaren.”

