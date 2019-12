Het woonportret van bloemstyliste Loes van Look: “Ik ben dol op kerstkitsch, decoreren gebeurt dan ook op de melige tunes van Mariah Carey” Magali Elali

20 december 2019

16u03

Bron: NINA 1 Style De boeketjes die bloemstyliste Loes van Look onder de naam Wildflowers and Wodka maakt, zijn allesbehalve tuttig. Haar creaties, installaties en decors van verse snij- en droogbloemen zijn romantisch, edgy én bohemien. Die sfeer sijpelt ook in haar Antwerpse appartement door.

Welk decoratiestuk mag bij jou zeker niet ontbreken tijdens de kerstperiode?

“Een echte kerstboom. Vorig jaar heb ik ruziegemaakt met mijn vriend Max, omdat ik een boom gekocht had die hij te voet naar huis moest sleuren. Ik had er veel te laat aan gedacht, en wat er die dag overbleef, was een schraal ding dat vrienden omschreven als ‘de kerststruik’. Nu heb ik er tijdig eentje in huis gehaald via bol.com. Decoreren gebeurt op de melige tunes van Mariah Carey. Ik ben dol op kerstkitsch.”

De boom is wellicht het enige kitscherige element in huis, want de sfeer van jouw appartement oogt heel sereen en bohemien.

“Ja, ik hou wel van de combinatie van witte en crèmetinten, afgewisseld met oudroze en roestbruin. Het is opvallend hoe mijn interieurstijl aansluit bij de tinten van mijn droogboeketten. Zoals je ziet, ben ik fan van vintage accessoires en houten meubels, maar ook rotan details zoals de plafondlampen, het kamerscherm en de Emanuelle-stoel die mijn kat, Sjaak, als krabpaal gebruikt. Bohemien is een stijl waar ik altijd naar teruggrijp in huis. De enige inbreng van mijn vriend, die muzikant is, zijn het keyboard en de tafelset met chromen rand, een souvenir van zijn grootouders. Hoewel ik geen fan ben van zilver, combineert het goed met goud.”

Overal staan vazen met boeketten van gedroogde bloemen, de trend van het moment.

“Momenteel loopt het storm voor droogbloemboeketten en -kransen in gebleekte tinten. Het voordeel is dat ze lang meegaan en mooi blijven. Ze brengen leven in huis, ze zijn romantisch en warm. De stukken die hier staan, zijn souvenirs van projecten. Ik verander ze nooit, maar vul ze wel regelmatig bij met nieuwe gedroogde bloemen en bladeren.”

Leuk en opvallend detail zijn de droogboeketten aan het plafond in de slaapkamer.

“Als ik hard werk voor een ander, of het nu om een huwelijk of een installatie gaat, beloon ik mezelf met een nieuw decoratiestuk. De gedroogde bloemen boven mijn bed vul ik binnenkort weer aan. Mijn slaapkamer is mijn favoriete ruimte. Daar komen mooie kleuren samen, zoals bruin, roze en oker.”

Heb je veel erfstukken in huis?

“De antieke stoel met bloemenprint is van mijn overleden grootmoeder. Ik zeul die overal mee naartoe en zal die nooit wegdoen. Mijn papa is verknocht aan veilingen, en destijds heeft hij een groot lot glazen opgekocht, waarvan hij me een deel cadeau gedaan heeft. Zelf drink ik geen alcohol, dus worden de glazen alleen gebruikt bij feestelijke gelegenheden. Om ze uit te stallen heb ik een vintage vitrinekast gekocht.”

Kaarsen, horen die ook bij een feestsetting?

“Ik ben dol op kaarsen. Ze aansteken is mijn manier om mezelf te troosten en het gezellig te maken als ik alleen thuis ben en de boekhouding of een andere rotklus moet doen.”

Krijg je als bloemstyliste vaak bloemen cadeau?

“Nee, mensen durven me geen bloemen te offreren. En dat vind ik best wel jammer. Daarom zet ik ze voor mezelf in vazen of keramieken schotels op tafel. Meestal zijn dat overschotjes van projecten. Als ik geïnviteerd word, maak ik wel altijd een boeketje op maat van de gastheer of -vrouw.”

Wat verkies je: wonen op het platteland of in de stad?

“Ik ben opgegroeid op het platteland in Limburg. En hoewel ik van bloemen en van de natuur hou, zie ik mezelf nooit terugkeren of op een boerderij wonen. Max en ik zijn echte stadsmensen. We houden van de drukte. Binnenkort keren we terug naar Parijs, zodat Max zich opnieuw voltijds kan wijden aan de muziek. Wat ons momenteel tegenhoudt, is het inboeten aan levenskwaliteit en woonoppervlakte, want we hebben het niet slecht hier in Antwerpen.”