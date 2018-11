Het regent, het regent, en onze haardos lijkt ontploft Valérie Wauters

12 november 2018

16u06 0 Style De herfst is in het land. Moest je dat nog niet afgeleid hebben uit het miezerige weer, dan is je frizzy ‘coupe ontploft’, vast wél een weggever. Wij zochten en vonden de beste producten om je wilde bos haar onder controle te houden.

Nu het in ons Belgenlandje weer om de haverklap miezert, krijgen onze lokken het zwaar te verduren. Wie net als ik bij het minste lekje regen last heeft van een coupe ontploft, doet er goed aan te investeren in enkele haarproducten om de pluis onder controle te houden. Dit zijn onze favorieten van het moment:

1. Aveda, Smooth Infusion Nourishing Styling Creme, € 30 op Aveda.eu.

2. Aussie, 3 Minute Miracle Reconstructor Deep Treatment, € 8,99 bij Kruidvat.

3. Kevin Murphy, Easy.Rider Anti Frizz Crème, € 27 op kmstore.be.

4. Leonor Greyl, Serum de Soie Sublimateur, € 30 bij cultbeauty.co.uk

5. Bumble & Bumble, Anti Humidity Gel-Oil, € 35,50 bij Ici Paris Xl.