Het populairste accessoire van het moment kost amper 5 euro Timon Van Mechelen

07 februari 2018

09u11 0 Style Gespot op de catwalk bij onder andere Simone Rocha en Saks Potts: gekleurde haarclips die je waarschijnlijk het laatst droeg toen je zes jaar oud was. Modemeisjes zijn al grote fan van het betaalbare accessoire, jij ook (terug)?

Eerst was er de comeback van de scrunchie, de oversized haarrekker in stof die in de jaren negentig hoogtij vierde. Nu werken haarclips aan hun terugkomst. En dan bedoelen we niet subtiele schuifspeldjes, maar grote opvallende spelden in mierzoete pastelkleurtjes. Het hippe Deense label Saks Potts stuurde in december zowat alle modellen de catwalk op met een haarklem in hun haar, daarna zagen we ze ook voorbijkomen in de lente/zomer 2018 show van Simone Rocha. Zij het dan een iets ingetogenere versie in het stijlvol wit.

Het goede nieuws is dat de haarspelden in alle prijscategorieën beschikbaar zijn. Voor een exemplaar van Simone Rocha betaal je 95 euro, maar je vindt ze even goed voor minder dan 5 euro bij winkels als Claire’s en Accessorize.

🍃 Søndags-mode 🚛🐢 Een foto die is geplaatst door null (@julieblichfeld) op 19 nov 2017 om 08:44 CET

JULES 🍝 COLLECTION 8 Een foto die is geplaatst door null (@sakspotts) op 19 okt 2017 om 17:27 CEST

Ripping off Margot T Een foto die is geplaatst door null (@pandorasykes) op 29 jan 2018 om 15:02 CET

Souvenirs 👱🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@fashionpolishdk) op 27 okt 2017 om 12:36 CEST

Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 okt 2017 om 15:52 CEST

Do not buy outfits for just one occasion - aim for a look that can work for christmas parties and new years in Thailand 💃🏻💃🏻💃🏻 New post on the blog 🤳🏼 #fredesblog Een foto die is geplaatst door null (@fredesblog) op 04 dec 2017 om 21:25 CET