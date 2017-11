Het populaire Deense kledingmerk Samsøe & Samsøe opent eindelijk een winkel in ons land Timon Van Mechelen

09u34 0 Samsøe & Samsøe Style Fans hebben er lang op moeten wachten, maar kledingmerk Samsøe & Samsøe opent begin februari een eerste winkel in ons land in Antwerpen. Voorlopig kon je de hippe minimalistische kleren alleen in onafhankelijke boetieks en online shoppen, maar daar komt in het nieuwe jaar dus verandering in.

Wie al eens langs de tweejaarlijkse stockverkopen van Samsøe & Samsøe is gepasseerd in de Scheldestad, weet dat het kledingmerk ook in ons land razend populair is. Het is er steevast over de koppen lopen, en wie niet vroeg genoeg komt is eraan voor de moeite. Geen wonder ook. De minimalistische kleren van het merk ademen nu eenmaal die typische Scandinavische stijl uit én het is nog eens redelijk betaalbaar ook. Voor een jeans van Samsøe & Samsøe betaal je zo’n 100 euro, winterjassen zijn iets duurder en kosten rond de 300 euro, een T-shirt met leuke print heb je dan alweer voor 50 euro. Maar daar krijg je wel uitstekende kwaliteit en designs voor terug die je niet zomaar in elke andere winkelketen vindt.

Kammenstraat in Antwerpen

In Nederland heeft het merk al een aantal eigen winkels, maar wij moesten ons voorlopig wenden tot de online shop en boetieks die sommige stuks verkopen. Begin februari opent nu een eerste winkel van het Deense label dat in 1993 werd opgericht door de broers Klaus en Preben Samsøe (vandaar de gekke naam) in de Kammenstraat in Antwerpen. Dat maakte het label zelf bekend door vacatures voor die winkel op hun website te plaatsen.

Meer info volgt ongetwijfeld snel. Bekijk hieronder alvast een aantal campagnebeelden van het merk. Voor wie het zich ondertussen ook afvraagt, je spreekt de naam als volgt uit: 'Semsu Semsu'.

Samsøe & Samsøe Retouch by: Wetouch Imagework