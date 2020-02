Het overkomt zelfs Scarlett Johansson: zo voorkom je ladders in je panty Nele Annemans Liesbeth De Corte

05 februari 2020

11u06 1 Style Dat celebs ook maar mensen zijn, bewees actrice Scarlett Johanssen nog op de afterparty van de Baftas. Toen ze het feestje verliet, kwam er immers een lange ladder piepen onder haar little black dress. Wij legden ons oor te luisteren bij Veronique Matthys, panty-experte bij Veritas, zodat niet alleen Scarlett maar ook jij zo lang mogelijk van je kousenbroek kan genieten.

Het voorkomen van gaten en ladders begint al in de winkel, legt Matthys uit. “Hoe lichter de kleur van de panty is, hoe fragieler die is.” Andersom geldt ook dat hoe dikker de stof is, hoe kleiner de kans is op een ladder. “Op heel wat verpakkingen zie je de afkorting ‘den’ staan. Dat staat voor denier, de eenheid die de fijnheid van een garen aangeeft. Hoe hoger het deniergetal, hoe dikker de gebruikte draad”, aldus Matthys.

Size matters

Het is ook belangrijk dat je de juiste maat kiest. Als de panty een tikje te klein is, ga je die uitrekken en gaan ze gemakkelijker stuk. “Op de achterkant van de verpakking staat er altijd een matentabel. Daarop kan je aflezen wat jouw juiste maat is, op basis van je gewicht en lengte. Zit je tussen twee maten in? Dan kies je het best een maatje groter, zeker als je lange benen hebt of een curvy lady bent.” De enige uitzondering op de regel zijn de huidkleurige panty’s. “Als je dan een te grote maat koopt, krijg je rimpels in de stof en het bomma-effect”, lacht Matthys.

Ook de manier waarop je de panty aantrekt is belangrijk. Want we maken ons er allemaal schuldig aan: in allerijl nog snel een kousenbroek aandoen, waardoor je hem al sloopt voor je goed en wel buiten staat. “In plaats van de kous snel omhoog te trekken, kan je ze beter oprollen. Plaats je duimen in de teen van de panty en trek hem voorzichtig over je voet, tot je tenen en hiel goed zitten. Rol je panty dan beetje bij beetje omhoog tot die goed zit.” Ringen of juwelen leg je even aan de kant, en dames met lange nagels gebruiken beter een handschoen. “Of neem een oude panty bij de hand, dat werkt ook”, vertelt Matthys.

Lak is je redder in nood

“Heb je toch een gaatje gemaakt? Gebruik dan doorzichtige nagellak of haarlak om te voorkomen dat de ladder groter wordt”, raadt ze aan. “Tegenwoordig bestaan er ook ladder-resistente panty’s. Als je dan aan een stoel blijft hangen of met de rits van je laarzen een gaatje maakt, wordt die niet groter.”

Daarnaast is de juiste waswijze ook van belang. “De beste optie is je kousenbroeken met de hand wassen, maar drukke vrouwen die we zijn, hebben we daar niet altijd de tijd voor. Het alternatief is om je panty te plooien en in een waszakje te steken. Om de vorm te behouden, laat je de panty aan de lucht drogen. En voor het beste resultaat leg je hem plat neer.”