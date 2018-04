Het nieuwe millennial-merk van H&M heet ‘/Nyden’ en is nu te koop Timon Van Mechelen

06 april 2018

09u29 0 Style We schreven eerder al over het nieuwe H&M-label /Nyden dat zich richt op millennials die gevoelig zijn voor ‘geloofwaardigheid, authenciteit en persoonlijkheid’. De webshop van het merk is ondertussen online en biedt een select aantal T-shirts voor mannen en vrouwen aan.

Hoewel de Zweedse modeketen H&M zelf in slechte papieren zit, ze kampen met overtollige voorraden, digitale achterstand en de laagste winst in 16 jaar, blijft de groep achter het merk aan de lopende band nieuwe labels uit hun hoed toveren om zo het bloeden enigszins te stelpen. Onlangs lanceerde de H&M-groep nog het merk Arket (met ook een winkel in Brussel, red.), maar ook Weekday, COS, & Other Stories, H&M Home, Cheap Monday en Monki maken deel uit van hun portfolio.

En daar is nu nog /Nyden bijgekomen. Een nieuw merk dat zich richt op millenials - de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000 - en in co-creatie met ‘influencers’ wordt ontworpen in Los Angeles. Het label richt zich op mensen die veel belang hechten aan ‘geloofwaardigheid, authenticiteit en persoonlijkheid’, klinkt het. /Nyden is een ‘seizoensloos’ merk, dat los van de modetrends kleine collecties online en in pop-upwinkels verkoopt. Het prijskaartje ligt iets hoger dan dat van H&M-kledij, voor de eerste T-shirts van her merk betaal je € 60, maar het merk richt zich naar eigen zeggen op “betaalbare luxe”.

Het artikel gaat verder onder de foto.

De Zweedse Oscar Olsson (35) is het brein achter /Nyden. Hij is al een tijdje werkzaam binnen H&M en gelooft erin dat modemerken zoals we ze nu kennen, gaan verdwijnen in de toekomst. Mode gaat zich meer manifesteren in stammen, ook wel tribes, volgens hem, en die stammen zullen hun eigen leiders hebben. Daarmee bedoelt hij de ‘influencers’ die mee betrokken zijn bij het designproces van /Nyden. De eerste twee stamleiders die hij uitkoos zijn tattoo-artiest Doctor Woo, die 1,3 miljoen volgers op Instagram heeft, en de Zweedse actrice Noomi Rapace die onder andere het hoofdpersonage Lisbeth Salander in de originele drie verfilmingen van 'de Millennium-trilogie' speelt.

De eerste 8 T-shirts van /Nyden zijn nu te koop op de webshop. Een aantal stuks zijn ondertussen al uitverkocht.