Het nieuwe Met Gala-thema is bekend Margo Verhasselt

12 oktober 2018

10u13

Bron: Vogue, New York Times 0 Style Het thema van het volgende Met Gala is bekendgemaakt. Ieder jaar vindt het glamoureuze Met Gala plaats op de eerste maandag van mei in het Metropolitan Museum of Art in New York. De sterren zullen over de catwalk paraderen in outfits die afgestemd zijn op 'Camp: Notes On Fashion'.

Weet u ook niet meteen wat dit thema betekent? Maak u geen zorgen, u bent niet alleen. Het thema is dan ook wat ingewikkelder dan de voorbije jaren. Andrew Bolton, curator van de tentoonstelling, geeft mee dat het woord 'camp' op veel manieren kan geïnterpreteerd worden.

De New York Times meent dat het thema gekoppeld is aan de tentoonstelling die geïnspireerd werd op Susan Sontags essay uit 1964. Daarin wordt 'camp' beschreven als 'Love of the unnatural: of artifice and exaggeration'. Zaklampen, drinkflessen en slaapzakken moeten we dus niet meteen verwachten. Over the top modecreaties dan weer wel.