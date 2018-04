Het mysterie van verdwenen sokken in de wasmachine eindelijk opgelost Timon Van Mechelen

26 april 2018

13u32 8 Style Iedereen heeft het wel voor, dat er na een wasbeurt weer een aantal sokken op mysterieuze wijze verloren zijn gegaan. Op het internet circuleren tal van theorieën over wasmachines die sokken zouden 'opeten', en een virale (en hilarische) Twitterfoto van de Amerikaanse Sarah Rose lijkt dat te bewijzen. Maar kan dat wel echt? Wij zochten het uit.

Op de foto, die ondertussen al meer dan 25.000 keer werd geretweet en bijna 75.000 keer geliked, is te zien hoe de onderkant van de wasmachine van een zekere Sarah Rose uitpuilt van de sokken. Allemaal opgegeten door haar wasmachine. "Duuuus, ik voel me niet langer een gekkin omdat ik telkens sokken verlies", schreef ze erbij.

soooo, I no longer feel like a crazy person for losing random socks... pic.twitter.com/EElcrcKnfB Sarah Rose(@ 1SarahRose)

Hoe dit in godsnaam mogelijk is? Installateur Pier Opgenhaffen erkent inderdaad dat er een opening is tussen trommel en deurdichting (al is dat niet bij alle modellen het geval). Die zet een beetje uit bij het zwieren waardoor de sokken opgeslokt kunnen geraken. “Is dat bij jouw wasmachine het geval, dan maak je maar beter consequent gebruik van waszakjes voor sokken, lingerie en fijne was,” aldus Pieter.