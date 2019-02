Het motto van designer Charles Kaisin: “Singularity” Evelien Delgouffe

24 februari 2019

14u06

Bron: NINA 0 Style Charles Kaisin toverde eind januari een surrealistisch diner voor juweliershuis Cartier bij elkaar. In NINA vertelt de Brusselse scenograaf en ontwerper wat hem drijft in het leven.

“Eén woord, kort en bondig, maar wel het hoofdingrediënt in alles wat ik doe. En alles wat ik doe, dóé ik ook voor de singularity. Deze term, in het Frans ‘singularité’, slaat terug op een ongewoonheid, een curiositeit, iets unieks met betrekking tot waarde, achtergrond en cultuur. Ik heb een passie voor alles wat eigenaardig is en een eigen identiteit bezit. Ik word graag verrast met iets wat ik nog niet ken, of het nu gaat om nieuwe culturen, achtergronden of ervaringen. Dat drijft mij in alles wat ik doe als kunstenaar en zorgt er ook voor dat ik vooral in een eigen wereld leef waarin al die verschillende achtergronden en interessevelden versmolten zitten.”

