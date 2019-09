Het motto van Belgisch topontwerper Olivier Theyskens: “Je krijgt wat je verdient” Glenda Smits

27 september 2019

07u47

Bron: NINA 0 Style Olivier Theyskens was in de jaren negentig het godenkind van de mode en heeft fans als Madonna en Nicole Kidman. Dit weekend opent hij een pop-upcorner in de Antwerpse luxeboetiek Verso. In NINA vertelt de topontwerper wat hem drijft in het leven.

“De leuze ‘A chacun selon ses oeuvres’, die staat voor ‘Je krijgt wat je verdient’ staat geschilderd op een muur in mijn ontwerpstudio. In kleine letters, vlak onder de plafondlijst. Hoewel ik al enkele jaren in mijn 18de-eeuws pand in de Parijse Maraiswijk woon en werk, viel het mij onlangs pas op. Van nature ben ik een harde werker. Ik steek mijn hart en ziel in al mijn ontwerpen. Dat werpt zijn vruchten af. Wat je aan het leven geeft, bepaalt wat je krijgt.”

“Mijn ouders zagen weinig toekomst in de modewereld. Ons gezin draaide op degelijke waarden. Eenvoud, respect en vriendelijkheid. Zonder veel franjes. Toch hebben ze me altijd ruimte gegeven om mijn eigen keuzes te maken. Aanvankelijk zou ik architectuur gaan studeren op La Cambre in Brussel. Tot ik tijdens de inschrijvingen per ongeluk op de modeafdeling terechtkwam en mijn plannen omgooide. Als klein jongetje was ik al gefascineerd door mooie jurken. Ik haalde mijn hart op aan kostuumfilms en vond het geweldig om door vrouwen omringd te worden. Als mijn moeder en haar drie zussen, allen van Franse afkomst, zich opkleedden, dan keek ik verwonderd toe en begon ik hun jurken te tekenen.”

“Op de academie zei ik vlakaf dat ik een grote designer wilde worden, zoals Jean Paul Gaultier of Yves Saint Laurent. Het leek taboe om zoiets te zeggen. Veel medestudenten durfden er enkel van te dromen om ooit voor een theatergezelschap te kunnen ontwerpen. Puur intuïtief ben ik na twee jaar van de ene dag op de andere gestopt met studeren. Zonder enig toekomstplan. Ik wilde mijn ouders de kosten besparen. In afwachting van een job bij een modelabel, begon ik thuis een eigen collectie uit te werken. De modewereld reageerde hier heel enthousiast op. Zo ging de bal aan het rollen. Mijn carrière kreeg een ongelooflijke boost, nadat Madonna mijn jurken begon te dragen op de Oscaruitreiking en in de videoclip van Frozen. Plots verschenen mijn creaties in internationale modebladen en werd ik gebeld door stylistes van andere grote sterren. In enkele maanden bereikte ik een mijlpaal waar anderen vaak jarenlang over doen of alleen maar van kunnen dromen.”

“Authenticiteit schept vrijheid. Ik durf gerust nee te zeggen als een aantrekkelijk aanbod niet goed voelt, en ik doe alleen wat bij me past. Mijn collecties stralen mijn liefde voor drama, romantiek en melancholie uit. Nu ik opnieuw onder mijn eigen modelabel teken, komen de waarden die ik nastreef in hun puurste vorm naar voren. Authenticiteit, eerlijkheid, integriteit en moed. Dat is ook nodig, als jong modehuis zijn er heel wat uitdagingen. Een collectie uitwerken, zorgen voor een fijne werksfeer, de organisatie rond inkoop en verkoop regelen. Er komt zoveel bij kijken.”

“Mode ontwerpen, dat is uitproberen. Soms pakt het resultaat helemaal anders uit. Dan valt de stof tegen of zit de snit niet helemaal goed. Ik wil daar niet ongelukkig om zijn, elke poging is een kans om te leren. Soms laat ik een ontwerp een tijdje rusten. Als je plezier wil halen uit je werk, moet je op een bepaald moment ook tevreden durven zijn. Als ontwerper kan je niet constant opereren op een magisch niveau van pure perfectie. Ik kan alleen mijn best doen.”

“Wat ik doe, doe ik altijd met volle aandacht. Mijn dierbaren weten dat ze vóór de lancering van een collectie soms maanden niets van me horen omdat mijn werk me opslorpt. Na vijf jaar bij Theory in de Verenigde Staten, is het een verademing om op twee uur van mijn familie en vrienden in België te wonen. Als ik hen na een drukke periode opzoek, kan ik mijn werk helemaal loslaten. Ik heb lang gedacht dat ik een eenzaat was, maar ik besef intussen hoeveel vreugde en plezier ik uit mijn relaties met mensen schep. Ook tijdens het ontwerpen heb ik graag mensen om me heen. Ik overleg constant met mijn medewerkers.”

“In Parijs zit ik op mijn plek. Het is een creatieve omgeving en mijn roots liggen deels in Frankrijk, dus het voelt goed om mijn label hier verder uit te bouwen. In augustus, als heel Parijs op vakantie is, is het hier heerlijk rustig. Dan geniet ik van me-time in de stad of in de natuur, terwijl ik verder werk aan de volgende collectie. De drang om veel te reizen, die ik als jonge ontwerper had, is helemaal weg.”