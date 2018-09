Het modellenleven lijkt glamoureus, maar is veelal zwaar en vernederend Ianthe Sahadat

13 september 2018

13u52

Bron: De Volkskrant 0 Style Perfect zijn zonder je best ervoor te doen – dat is de mythe van het fotomodel, zo ontdekte socioloog Sylvia Holla, die vrijdag aan de Universiteit van Amsterdam promoveert op haar etnografie van het modellenleven. ‘We willen tegenwoordig autonoom, eigen en authentiek zijn. Dat is nou precies wat een model maar in heel beperkte mate kan.’

‘Een model is als een kleerhanger, een aankleedpop’, zegt modeontwerpster Lucy tegen Holla. ‘Zoals een architect een stuk grond heeft om iets op te bouwen, levert een model voor mij de contouren voor mijn creatie.’ Het is niet eens de hardste uitspraak die Sylvia Holla (31), socioloog aan de Universiteit van Amsterdam, in haar proefschrift optekent.

Het ideale model als een leeg canvas: lang, slank, wit, bleek, jong en inwisselbaar. Die neutrale basis maakt dat modellen verschillende ‘looks’ kunnen uitdragen.

Maar hoe beter ze aan dat profiel voldoen, hoe vervangbaarder ze zichzelf maken in de modewereld, waarin de concurrentie moordend is en de omlooptijd van een loopbaan razendsnel. Dat is, volgens Holla, de paradoxale, tragische kern van het modellenbestaan.

