Het Meghan-effect: alles wat ze draagt, verkoopt als zoete broodjes Timon Van Mechelen

25 april 2018

10u41

Bron: Women's Wear Daily 0 Style Sinds de verloving van prins Harry met de Amerikaanse actrice Meghan Markle wordt haar stijl grondig bestudeerd en besproken door de pers. En dat heeft effect. Telkens wanneer ze gespot wordt in een kledingstuk wakkert dat een koopgekte aan waardoor het item in kwestie in 1, 2, 3 is uitverkocht.

Lange tijd had Meghan Markle een eigen lifestyleblog en ze ontwierp ook al een capsulecollectie voor het Canadese merk Reitmans. Dat ze er steeds uitziet om door een ringetje te halen is dan ook geen verrassing. De actrice kiest steevast voor klassieke en simpele stuks, hele felle kleuren en drukke prints vermijdt ze. Maar dat wil niet zeggen dat haar stijl saai is. Je ziet dat ze kennis van mode heeft, en dat vertaalt zich in haar looks.

Net als haar schoonzus Kate Middleton is de actrice in korte tijd uitgegroeid tot een stijlvoorbeeld voor heel wat (voornamelijk Britse) vrouwen, en daar ondervinden haar favoriete modemerken de voordelen van. Zeker als de stuks betaalbaar zijn, gaan ze als zoete broodjes de toonbank over. Brand Finance, een bedrijf gespecialiseerd in merkwaarderingen, schat de financiële impact van het Meghan-effect op maar liefst 170 miljoen euro. David Hughes, ceo van Brand Finance, beschrijft het als “het winnen van de lotto”, voor de merken die zij uitkiest om te dragen.

Aan modemagazine Women’s Wear Daily vertelt hij dat “elke keer wanneer ze een jas draagt, die online meteen uitverkocht is. Het is interessant om de berichtgeving over haar stijl te volgen. Het lijkt bijna een catalogus. Wanneer Markle ergens gespot wordt en daar foto’s van worden genomen, zoeken websites en blogs uit waar haar kleren vandaan komen en wat ze kosten.”

Canadese merken

Toen Markle in de Canadese stad Toronto woonde voor de televisiereeks Suits, leerde ze heel wat Canadese modemerken kennen en raakte ze ook goed bevriend met styliste Jessica Mulroney. Daarom zijn het verrassend genoeg vaak Canadese merken zoals Line the Label, Birks en Smythe die profiteren van het Meghan-effect. Al is ze ook fan van bij ons bekendere merken als Erdem, Self Portrait, Louboutin en Equipment. Daarnaast draagt de 36-jarige actrice ook vaak items van goedkopere merken als Topshop en Zara.

