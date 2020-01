Het komende decennium dragen we duurzaam, androgyn en tijdloos, en laten we graag zien dat het wat gekost heeft

Elk jaar, elk seizoen en elke catwalk: veel moeite kost het niet om die kleerkast telkens weer compleet te vervangen. Aan vluchtige trends geen gebrek. Maar een nieuw decennium betekent ook een aantal grote pijlers. De komende tien jaar dragen we duurzaam, androgyn, tijdloos en laten we graag zien dat het wat gekost heeft.

Duurzaam

De modeindustrie staat in de top vijf van meest vervuilende ter wereld. Eén katoenen T-shirt fabriceren? Daar is 2.700 liter water voor nodig. Het besef bij de consument is er wel. Alleen grijpt die vandaag nog graag naar de goedkope fast fashion oplossing. Maar: de ‘draagschaamte’ zal het in de volgende tien jaar overnemen van de drang om zo goedkoop mogelijk te shoppen. ‘Koop Belgisch’ kenden we al en ook van tweedehands en vintage wordt al een tijd niet meer opgekeken. Kledij huren vindt steeds meer ingang en labels proberen elkaar de loef af te steken in mileuvriendelijkheid. Om ter groenst.

De industrie zelf zet dan weer in op nieuwe technologieën. Zijde van sinaasappelpulp? De Italiaanse firma Orange Fiber doet het. In Oostenrijk maakt Frumat een soort leer van appelen, het Nederlandse MycoTEX doet hetzelfde met paddenstoelen en ook van vissen en de stengels van bananenplanten wordt al leer gemaakt. Sneakers, tassen en kleren van petflessen en ander plastic worden steeds gebruikelijker.

Origineel tijdloos

Van duurzaam naar tijdloos vergt een kleine stap. Hoe langer we wat kunnen dragen, hoe minder we kopen, toch? Het Vlaamse Furore ontwerpt nu al over de seizoenen heen en breekt naar eigen zeggen los van de traditionele modekalender met hun ‘Never Out of Stock’-collectie.

Van tijdloze designerstuks- een degelijk kostuum, een stijvolle mantel- kopen we de komende tien jaar ook niet langer de namaakversie uit de goedkope ketens. “Vandaag worden stukken van 20 jaar terug die opnieuw hip zijn, klakkeloos gekopieerd”, zegt stylist Jody Van Geert. “Ik ben ervan overtuigd dat we meer en meer op zoek zullen gaan naar de originele versie van die tijdloze stuks. Duurzaam en kwalitatiever bovendien.”

Androgyn of net helemaal niet

Over de seizoenen heen, maar ook over geslachten heen. “Bomberjasjes, jeans, kaptruien, hoge taille- en kostuumbroeken: al wat mannelijk en vrouwelijk tegelijk is, zal de komende tien jaar de klok slaan”, voorspelt Van Geert. Het traditionele idee over wat mannen en vrouwen moéten dragen, wordt van tafel geveegd. Harry Styles, Twilight-actrice Kristen Stewart, Ruby Rose uit ‘Orange is the new black’ en de bij de jeugd razend populaire Euphoria-actrice Zendaya prediken de androgyne stijl al langer.

Anderzijds: ook het omgekeerde wordt opnieuw hip. “Mannen mogen terug man zijn, vrouwen terug vrouw. Denk strakke pakken, korte jurken en een bustier. Het gaat twee kanten op en dat is eigen aan deze tijd. We gaan naar een cultuur waarin mensen zelf kiezen waarin ze zich goed voelen.”

Wat duur is, mag gezien worden

Begin jaren 2000 stond wat we droegen in koeien van letters op t-shirts, sweaters en designerhandtassen: van Von Dutch tot het logo van Louis Vuitton. Merken en designers haalden hun logo’s de afgelopen jaren massaal van hun kleren. Het moest strak en sober. “Vandaag is het ‘pronken met rijkdom’ helemaal terug”, zegt Van Geert. “Waarom een effen pull van 500 euro dragen als je het verschil met een exemplaar van 50 euro niet ziet? Dat zal dit decennium niet meer gebeuren. Die effen pull wordt bezet met stenen, bijvoorbeeld. Of het merk gaat er terug op. Mensen moeten ‘begrijpen’ dat iets geld heeft gekost.”