Het kleurrijke pak voor vrouwen is hip: zo draag je het Timon Van Mechelen

30 maart 2018

09u59 0 Style Het kostuum voor vrouwen is geen nieuwe modetrend meer, maar de variant in snoepkleurtjes is dat wel. Gespot op de catwalk bij bijvoorbeeld Balenciaga, maar ook in de winkelrekken van de grote ketens en steeds vaker op straat. Wij leggen uit hoe je het net draagt, en verzamelen een aantal leuke exemplaren.

Het grootste voordeel aan het kostuum voor vrouwen, is dat bijna iedereen ermee weg komt. Natuurlijk zul je wel wat verschillende modellen moeten passen, maar wie een maatje meer heeft, hoeft deze trend absoluut niet te schuwen. Belangrijk is dat de schouderlijn goed zit, tenzij je voor die look met extreem brede schouders gaat zoals op de catwalk van Balenciaga en op de foto hierboven.

Wie wat voller is, kan makkelijk opteren voor een pak dat ietsje losser valt. Kies dan bijvoorbeeld voor een brede broek die hoog in de taille zit en een jasje dat precies een paar maten te groot is. Met een stel hakken onder, ben je zo klaar voor een feestje of een dag op kantoor. Dat hangt wat af van de kleur waar je voor kiest.

Sneakers onder een kostuum zijn ideaal om je look wat meer alledaags te maken. Gaan werken in pakweg een zuurstokroze pak vraagt al genoeg lef, met hakken eronder trek je nog meer aandacht naar je toe. Tenzij je dat natuurlijk net leuk vindt. Een blouse staat wat chiquer onder een broekpak, een T-shirt of sweater maken het geheel net als sneakers wat draagbaarder.

Kleinere dames kunnen hun benen dan weer optisch verlengen door voor een broek met een hoge taille te kiezen die ook nog eens de enkels bloot laat.

Een aantal leuke exemplaren:

Monki

De blazer kost € 40, de broek € 30. Online en in de winkel te koop.

Zara

De blazer kost € 69,95, de broek € 39,95. Online en in de winkels te koop.

Topshop

De blazer kost € 84,00, de broek € 55,00. Online te koop.

Mango

De blazer kost € 69,99, de broek € 35,99. Online en in de winkels te koop.

New Look

De blazer kost € 22,99, de broek € 19,99. Online en in de winkels te koop.